Vianney dévoile « Les évadés », un nouvel album né après neuf mois passés à construire une cabane

Le chanteur français Vianney publie ce vendredi 6 novembre 2026 son cinquième album, Les évadés. Un disque particulier, conçu après une longue période de retrait médiatique durant laquelle l’artiste a choisi de construire une cabane en bois au milieu de la forêt pour retrouver son équilibre personnel et artistique.

Après plusieurs années particulièrement intenses, Vianney a ressenti le besoin de s’éloigner du rythme habituel de sa carrière. Le chanteur, qui avait multiplié les concerts, les collaborations et les apparitions télévisées, a décidé de consacrer plusieurs mois à un projet inattendu : construire de ses propres mains une cabane en bois. Cette expérience, menée sur environ neuf mois, est devenue le point de départ de son nouvel album. L’artiste explique avoir traversé une période de déséquilibre intérieur et avoir cherché, à travers le travail manuel, une manière différente de réfléchir à son avenir.

Dans plusieurs entretiens accordés à l’occasion de la sortie du disque, Vianney évoque la nécessité de retrouver une forme de sincérité dans sa création. Le temps passé loin de son activité musicale habituelle lui aurait permis de ralentir et d’examiner différemment sa relation à l’écriture. Les chansons de son album s’inscrivent dans cette démarche personnelle, en abordant notamment les liens familiaux, les émotions et les interrogations qui accompagnent les différentes étapes de la vie.

Un retour musical particulièrement personnel

Le nouvel album marque le retour discographique d’un artiste qui occupe depuis plus de dix ans une place importante dans la chanson française. Révélé auprès du grand public avec Pas là, Vianney s’est progressivement imposé grâce à une écriture accessible et à des mélodies largement diffusées à la radio. Ses collaborations avec plusieurs artistes français et internationaux ont également contribué à élargir son public.

Avec Les évadés, le chanteur semble privilégier une approche plus introspective, directement liée à son expérience récente. Ce projet accompagne également une réflexion sur la suite de sa carrière et sur son retour éventuel sur scène. La sortie de l’album permettra de mesurer l’accueil réservé à cette nouvelle orientation artistique. Pour Vianney, cette période de retrait apparaît désormais comme une étape importante dans son parcours, transformée en matière musicale après plusieurs mois loin des studios et des plateaux de télévision.