Queens of the Stone Age revient avec "Perfecth", son neuvième album qui allie rock alternatif et introspection. Enregistré à La Nouvelle-Orléans et Los Angeles, il explore les thèmes de l'amour et de la reconstruction personnelle, tout en garantissant des mélodies et des expérimentations sonores. Cette sortie marque une nouvelle étape dans la carrière du groupe, qui entame une tournée internationale.

Trois ans après « In Times New Roman… », Queens of the Stone Age signe son grand retour discographique avec « Perfecth », son neuvième album studio, sorti vendredi 30 octobre 2026 sur le label Matador Records. Emmené par son charismatique chanteur et guitariste Josh Homme, le groupe américain propose neuf morceaux mêlant rock alternatif, sonorités psychédéliques et atmosphères plus intimistes. Un disque qui marque une nouvelle étape dans la carrière de la formation californienne, après plusieurs années particulièrement mouvementées pour son leader.

Enregistré entre La Nouvelle-Orléans et Los Angeles, « Perfecth » explore les différentes formes de l’amour, de la rupture et de la reconstruction personnelle. Son titre volontairement étrange, imaginé par Josh Homme, joue avec la notion de perfection et les imperfections qui façonnent l’existence. Le projet s’inspire notamment du kintsugi, cet art japonais consistant à réparer des objets brisés en soulignant leurs fissures avec de l’or. Musicalement, le groupe conserve les guitares caractéristiques de son identité, tout en laissant davantage de place aux mélodies, aux arrangements et aux expérimentations sonores. Le morceau « Insignificant Other », dévoilé avant la sortie de l’album, illustre cette orientation avec une composition de près de six minutes consacrée à l’absence et à la distance amoureuse.

Neuf titres pour une nouvelle étape dans la carrière du groupe

Avec « Perfecth », Queens of the Stone Age poursuit une évolution amorcée au fil de ses précédents albums. Le single « Easy Street » privilégie un groove immédiatement reconnaissable, tandis que « Mono » joue sur les contrastes entre une atmosphère oppressante et des arrangements plus amples. Le disque comprend également « It’s Only Love », « Where The Goth Girls At? », « From The Cliff », « Sunday », « Phantom Limb » et « Run Away From The Mob ». Produit par Josh Homme et le bassiste Michael Shuman, cet album témoigne de la volonté du groupe de ne pas se limiter à une formule musicale unique. Les neuf compositions alternent ainsi passages électriques, ambiances sombres et moments de retenue, dans un format plus resserré que celui de plusieurs de ses précédentes productions.

Cette sortie intervient après une période marquée par les problèmes de santé de Josh Homme, qui avait notamment dû subir une intervention chirurgicale en 2024. Le musicien avait ensuite retrouvé la scène et participé à plusieurs projets, dont un concert exceptionnel enregistré dans les Catacombes de Paris, immortalisé dans le film « Alive in the Catacombs ». Ce retour discographique accompagne également une nouvelle tournée internationale, avec des concerts programmés au Japon, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande d’ici à la fin de l’année. Plus de vingt ans après le succès de « Songs for the Deaf », Queens of the Stone Age continue ainsi de renouveler son univers musical sans abandonner les éléments qui ont construit sa réputation. Disponible en streaming, en CD et en vinyle, « Perfecth » s’impose comme l’une des sorties rock marquantes de cette fin octobre.