U2 se produira au Stade de France les 5 et 8 mai 2027 dans le cadre de la tournée mondiale "Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour". Accompagnés de nouveaux morceaux et des grands classiques, ces concerts marquent leur retour en Europe après plusieurs années d'absence.

Le groupe irlandais U2 signe son grand retour en France. Bono, The Edge, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. se produiront au Stade de France les 5 et 8 mai 2027, dans le cadre de leur nouvelle tournée mondiale baptisée « Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth World Tour ». Annoncées jeudi 29 octobre, ces deux dates marquent le retour du quatuor dans les grandes enceintes européennes après plusieurs années d’absence. Le groupe, qui célèbre ses cinquante ans de carrière, accompagnera cette tournée d’un nouvel album attendu le 13 novembre 2026. La billetterie générale ouvrira le vendredi 6 novembre à 10 heures.

Cette nouvelle tournée débutera en Amérique latine en février 2027, avec plusieurs concerts programmés au Mexique, au Brésil et en Argentine, avant de rejoindre l’Europe le 26 avril à Stockholm. U2 passera ensuite par Paris, Lisbonne, Amsterdam, Londres, Berlin et Milan. Pour les deux concerts français, le groupe britannique Wolf Alice assurera la première partie. Les spectateurs pourront retrouver les grands classiques du répertoire de U2, mais également découvrir les nouvelles compositions de « Carnaval De Luz », son seizième album studio. Un premier aperçu de cette nouvelle période musicale a été dévoilé avec le titre « The Greatest Show On Earth », accompagné d’un clip réalisé par Anton Corbijn, collaborateur historique du groupe.

Une tournée monumentale pour célébrer cinquante ans de carrière

Avec cette nouvelle série de concerts, U2 entend renouer avec les spectacles de grande ampleur qui ont contribué à sa réputation internationale. Depuis les années 1990, la formation irlandaise a régulièrement repoussé les limites techniques des tournées musicales, notamment avec les scénographies spectaculaires de « Zoo TV », de « PopMart » ou de la tournée « 360° ». Le groupe avait également marqué les esprits avec sa résidence à la Sphere de Las Vegas en 2023 et 2024, reposant sur des installations visuelles particulièrement ambitieuses. Pour cette nouvelle tournée, les quatre musiciens promettent un spectacle mêlant innovations scéniques, jeux de lumière et proximité avec le public. Le Stade de France occupe une place particulière dans leur histoire : U2 y a déjà joué lors de plusieurs tournées, notamment en 2005, 2009, 2010 et 2017.

L’annonce intervient alors que le groupe prépare la sortie de « Carnaval De Luz », son premier album entièrement composé de nouvelles chansons depuis plusieurs années. Le projet, produit notamment avec Jacknife Lee, doit marquer une nouvelle étape dans la carrière de la formation née à Dublin en 1976. Avec plus de 175 millions d’albums vendus et 22 Grammy Awards, U2 demeure l’un des groupes de rock les plus influents de sa génération. Pour les fans français, les rendez-vous des 5 et 8 mai 2027 s’annoncent particulièrement attendus. Plusieurs préventes sont prévues dès le 2 novembre pour certains abonnés du site officiel du groupe, avant l’ouverture de la billetterie générale le 6 novembre. Les deux soirées au Stade de France devraient ainsi constituer l’un des grands événements musicaux du printemps 2027.