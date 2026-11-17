Raye, avec onze nominations, se positionne comme la grande favorite des Grammy Awards 2027, devançant Rosalía qui en compte neuf. La cérémonie, prévue le 7 février à Los Angeles, met en avant une forte présence féminine, tandis que la diversité musicale des nominées promet des rivalités captivantes.

La chanteuse britannique Raye s’impose comme la grande favorite de la 69e édition des Grammy Awards. Avec onze nominations annoncées ce lundi 16 novembre, elle devance l’Espagnole Rosalía, qui en décroche neuf. La cérémonie, prévue le 7 février 2027 à Los Angeles, sera marquée par une forte présence féminine dans les principales catégories.

La course aux Grammy Awards 2027 est officiellement lancée. La Recording Academy a dévoilé les nominations de sa prochaine cérémonie, plaçant la chanteuse britannique Raye en tête avec onze citations. Une reconnaissance majeure pour l’artiste londonienne, qui s’est imposée ces dernières années comme l’une des voix les plus remarquées de la pop et de la soul contemporaines. Derrière elle, Rosalía confirme son rayonnement international avec neuf nominations. L’artiste espagnole, connue pour ses expérimentations mêlant flamenco, pop et musique électronique, figure parmi les prétendantes aux principales récompenses grâce à son projet « Lux » et à son titre « Berghain ».

Raye en position de force

Raye concourt notamment pour l’album de l’année avec « This Music May Contain Hope. » et pour la chanson de l’année avec « Where Is My Husband! ». Elle est également nommée dans la catégorie récompensant les auteurs-compositeurs.

La Britannique se distingue par une identité musicale qui associe soul, jazz, R&B et pop. Son parcours, marqué par une volonté d’indépendance artistique, lui a permis de développer un univers personnel et de gagner une reconnaissance internationale. Ses onze nominations représentent un tournant dans sa carrière. Elles témoignent de l’accueil réservé à ses dernières productions et de sa place grandissante dans l’industrie musicale.

Rosalía confirme son statut international

Avec neuf nominations, Rosalía apparaît comme sa principale concurrente. Son album « Lux » figure parmi les candidats au titre d’album de l’année, aux côtés de projets signés Taylor Swift, Bruno Mars, Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Ella Langley et Phoebe Bridgers.

La chanteuse espagnole est également présente dans plusieurs catégories grâce à « Berghain », enregistré avec Björk et Yves Tumor. Ce morceau concourt notamment pour l’enregistrement et la chanson de l’année. La présence de Rosalía dans ces catégories confirme la place croissante des artistes internationaux dans une cérémonie longtemps dominée par les productions anglophones.

Olivia Rodrigo et Phoebe Bridgers également bien placées

Plusieurs autres artistes féminines figurent parmi les favorites. Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Ella Langley et Miranda Lambert obtiennent chacune sept nominations, tandis que la Britannique Olivia Dean en décroche six.

Taylor Swift est également présente dans les principales catégories avec son album « The Life of a Showgirl » et son titre « The Fate of Ophelia ». Bruno Mars figure lui aussi parmi les artistes susceptibles de remporter plusieurs récompenses. Cette édition se distingue ainsi par la diversité des univers représentés, entre pop, country, rock alternatif, soul et expérimentations musicales.

Une cérémonie attendue en février à Los Angeles

La 69e édition des Grammy Awards se déroulera le 7 février 2027 à Los Angeles. La cérémonie réunira les principales figures de l’industrie musicale internationale et récompensera les productions retenues dans une centaine de catégories. Cette année, la Recording Academy a également introduit de nouvelles distinctions, notamment autour de la pop asiatique et de certaines productions latines.

L’annonce des nominations constitue une première étape avant le vote final. Si Raye apparaît aujourd’hui comme la favorite en nombre de citations, les résultats restent ouverts. La soirée du 7 février permettra de savoir si la Britannique transforme cette domination en récompenses ou si Rosalía, Olivia Rodrigo et leurs concurrentes parviennent à créer la surprise.