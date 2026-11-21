Alcool, café, cannabis : le Musée de l'Homme bouscule notre regard sur les drogues

Le Musée de l'Homme présente une exposition sur les drogues du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027, explorant divers aspects des substances psychoactives comme l'alcool et le cannabis. En intégrant des témoignages et des analyses scientifiques, l'exposition vise à élargir la compréhension des usages, des risques et de l'histoire de ces produits dans différentes cultures.

Le Musée de l’Homme, à Paris, consacre une grande exposition aux substances psychoactives, du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027. Intitulée « Drogues », elle propose d’examiner les usages, les risques et l’histoire de produits aussi différents que l’alcool, le café, le cannabis ou la cocaïne. L’objectif : dépasser les idées reçues et aborder un sujet sensible à partir des connaissances scientifiques, historiques et sociales.

Le mot « drogue » évoque généralement les stupéfiants interdits et les problèmes de dépendance. Pourtant, il recouvre une réalité beaucoup plus vaste. Le café consommé chaque matin, l’alcool présent dans les habitudes sociales ou certains médicaments agissent également sur le système nerveux. C’est cette diversité que le Musée de l’Homme souhaite faire découvrir à travers sa nouvelle exposition temporaire.

Ouverte le 18 novembre, l’exposition présente les substances psychoactives comme un phénomène ancien et universel. Elle s’intéresse aussi bien à leur composition qu’aux raisons pour lesquelles les sociétés humaines les consomment. Les usages médicaux, rituels, récréatifs ou sociaux sont examinés dans une approche qui associe plusieurs disciplines scientifiques.

Des substances présentes dans toutes les sociétés

Le parcours débute notamment par la présentation de 27 substances psychoactives. Café, thé, tabac, alcool, cannabis, cocaïne ou MDMA permettent d’illustrer la diversité des produits concernés. Cette mise en perspective rappelle qu’une substance psychoactive n’est pas nécessairement interdite et que son statut légal peut varier selon les pays et les époques.

L’exposition revient également sur l’ancienneté de ces consommations. Des découvertes archéologiques montrent que les êtres humains utilisent depuis des millénaires des plantes et des préparations capables de modifier leur état de conscience. Ces pratiques ont pris des formes très différentes selon les cultures, les croyances et les contextes historiques.

Une approche scientifique des risques et des dépendances

L’un des enjeux majeurs consiste à distinguer les effets des différentes substances. Toutes ne présentent pas les mêmes risques, et leurs conséquences dépendent notamment des quantités consommées, de la fréquence d’usage et de la situation des personnes concernées. Les problèmes de dépendance, les complications sanitaires et les conséquences sociales font partie des questions abordées.

Le parcours s’intéresse également à la réduction des risques, une approche de santé publique développée notamment en Europe à partir des années 1980. Elle vise à limiter les conséquences négatives des consommations, sans supposer que l’abstinence constitue toujours une condition préalable à toute intervention. Cette dimension permet de présenter les différentes réponses sanitaires et sociales aux usages de substances.

Donner la parole aux consommateurs

L’exposition accorde aussi une place aux témoignages des personnes concernées. L’objectif est de montrer la diversité des parcours et de dépasser les représentations stéréotypées. Les consommateurs de substances psychoactives ne constituent pas un groupe homogène : leurs situations, leurs motivations et leurs rapports aux produits peuvent être très différents.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de rendre le débat plus accessible. En réunissant des approches issues de la médecine, de l’anthropologie, de l’histoire et de la sociologie, le musée entend fournir aux visiteurs des éléments de compréhension plutôt que réduire le sujet à une opposition entre autorisation et interdiction.

Une exposition accessible jusqu’en juin 2027

Présentée au Musée de l’Homme, place du Trocadéro à Paris, l’exposition « Drogues » est ouverte jusqu’au 6 juin 2027. Elle est conseillée à partir de 12 ans. Le parcours permet de découvrir un sujet qui concerne aussi bien les habitudes quotidiennes que les grands enjeux de santé publique.

En choisissant de consacrer une exposition à ces substances, l’établissement aborde une question souvent traitée sous l’angle de la délinquance ou des addictions. Sans minimiser les risques sanitaires, il propose une réflexion sur les usages humains et leur évolution. Une manière de rappeler que comprendre les drogues nécessite aussi de comprendre les sociétés qui les consomment.