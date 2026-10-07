Zurbarán au Louvre : le maître des ombres et de la lumière dévoile toute sa puissance

Le Louvre présente une exposition dédiée à Francisco de Zurbarán, mettant en avant 65 œuvres, dont 50 du peintre espagnol, jusqu’au 25 janvier 2027. Répartie en sept sections, elle explore sa technique, son influence sur les artistes modernes et inclut des œuvres de son fils Juan, tout en dialoguant avec la sculpture espagnole.

Le Louvre met à l’honneur Francisco de Zurbarán avec une exposition ouverte ce mercredi 7 octobre et présentée jusqu’au 25 janvier 2027 dans le hall Napoléon. Organisée avec la National Gallery de Londres et l’Art Institute de Chicago, cette rétrospective rassemble 65 tableaux, dont 50 du maître espagnol. Un ensemble qui permet de mesurer l’étendue de son œuvre, près de quarante ans après la grande présentation internationale organisée en 1987-1988 au Metropolitan Museum of Art et au Grand Palais.

Né en 1598 et mort en 1664, Zurbarán appartient aux grandes figures de la peinture espagnole du XVIIe siècle, aux côtés de Velázquez et de Murillo. Les commandes des communautés religieuses d’Andalousie occupent une place centrale dans son parcours. Ses contrastes lumineux, ses volumes dépouillés et le réalisme de ses figures donnent aux compositions une présence presque sculpturale. Longtemps associé à l’austérité monastique, il est également reconnu pour sa maîtrise des couleurs, une dimension que l’exposition entend remettre en lumière.

Une peinture qui dépasse les scènes religieuses

Le parcours, réparti en sept sections, élargit le regard aux portraits et aux natures mortes. Il réserve aussi une place à Juan de Zurbarán, fils du peintre, dont la courte carrière s’est déroulée entre 1620 et 1649. Cette diversité permet de comprendre comment un même souci des formes et des matières traverse des sujets différents. Le choix de rapprocher certaines œuvres, au-delà de leur seule chronologie, invite ainsi à observer la construction d’un langage pictural singulier.

L’exposition se termine par des œuvres évoquant l’influence de Zurbarán sur Manet, Picasso et Juan Gris. Ce prolongement souligne la postérité de compositions dont la simplicité a intéressé les artistes modernes. Dans le même espace, l’exposition « Sculpter la couleur » propose un dialogue avec la sculpture espagnole, grâce à une scénographie conçue conjointement. Un seul billet permet de découvrir les deux présentations, réunissant deux manières de donner corps aux figures et au sacré.