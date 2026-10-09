Cambriolage du musée Renoir à Cagnes-sur-Mer : les deux tableaux volés ont été retrouvés, plusieurs suspects interpellés

Rebondissement dans l’enquête sur le cambriolage du musée Renoir de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes. Les deux tableaux qui avaient disparu lors du vol commis le 8 septembre dernier ont été retrouvés, selon les informations annoncées ce vendredi 9 octobre. Cette découverte fait suite à plusieurs interpellations effectuées dans le cadre de l’enquête. Les malfaiteurs avaient initialement décroché quatre œuvres du célèbre peintre impressionniste, avant d’en abandonner deux pendant leur fuite.

Le cambriolage avait provoqué une vive émotion dans le monde de l’art, avec un préjudice initialement estimé à 9 millions d’euros. Les investigations ont notamment permis d’identifier plusieurs suspects grâce à des traces ADN retrouvées dans des affaires abandonnées sur les lieux.

Un cambriolage commis en quelques minutes à l’aube

Les faits remontent au 8 septembre 2026. À 5h48, au moins deux individus pénètrent dans le musée Renoir, installé dans l’ancienne demeure du peintre, sur le domaine des Collettes. Les cambrioleurs découpent une clôture pour accéder à la propriété, puis parviennent à entrer dans le bâtiment.

Équipés de casques, de gants et de vêtements sombres, ils décrochent quatre tableaux en sciant leurs attaches. L’alarme se déclenche et la police municipale arrive sur place cinq minutes plus tard, à 5h53. Les malfaiteurs prennent la fuite à travers les jardins, abandonnant un sac contenant deux des œuvres.

Les policiers récupèrent rapidement Coco lisant, réalisé vers 1905 et représentant Claude Renoir, le fils du peintre, ainsi que le Portrait de Madame Stephen Pichon, datant de la fin du XIXe siècle. Les deux autres tableaux restent alors introuvables.

Deux œuvres de Renoir au cœur de l’enquête

Les tableaux emportés par les cambrioleurs sont Portrait de Madame Colonna Romano, représentant une comédienne proche de la famille Renoir, et La Jeune Femme au puits, une huile sur bois réalisée en 1886.

Ces deux œuvres présentent également une particularité historique : elles appartiennent à la catégorie des biens dits « MNR », pour Musées nationaux récupération. Il s’agit d’œuvres retrouvées après la Seconde Guerre mondiale, dont les propriétaires légitimes n’ont pas toujours pu être identifiés et qui sont conservées provisoirement par l’État.

Après la récupération des deux premières toiles dans le jardin du musée, le préjudice avait été réévalué à environ 4,2 millions d’euros. Les deux tableaux encore disparus concentraient depuis les recherches des enquêteurs.

Des suspects identifiés grâce à leur ADN

L’enquête a connu une accélération mercredi 7 octobre, avec l’interpellation de plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé au cambriolage. Six suspects ont été placés en garde à vue, dont les deux principaux auteurs présumés, âgés de 30 et 42 ans, déjà connus de la justice.

Les investigations scientifiques ont joué un rôle déterminant. Des traces ADN retrouvées sur des objets abandonnés pendant la fuite ont permis d’identifier cinq des six personnes placées en garde à vue. Les images de vidéosurveillance ont également permis de reconstituer une partie du déroulement du vol.

Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer le rôle de chacun des suspects, l’éventuelle existence de commanditaires et les conditions dans lesquelles les tableaux ont été dissimulés après leur disparition.

Un musée installé dans la dernière demeure d’Auguste Renoir

Ouvert en 1960, le musée Renoir occupe la propriété où Pierre-Auguste Renoir a vécu les dernières années de sa vie, jusqu’à sa mort en 1919. Le domaine des Collettes conserve une partie du mobilier original du peintre, son atelier, son chevalet et plusieurs de ses œuvres.

Le cambriolage avait relancé les inquiétudes concernant la protection des collections publiques, quelques mois après le vol spectaculaire de tableaux de Renoir à Cagnes-sur-Mer et d’autres affaires de vols d’œuvres d’art dans les musées français.

Le ministère de la Culture avait annoncé un renforcement des dispositifs de sécurité, avec notamment un fonds de 30 millions d’euros destiné à améliorer la protection des établissements culturels. L’enquête judiciaire doit désormais établir les responsabilités pénales des personnes mises en cause et les circonstances exactes de cette opération.