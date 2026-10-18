CULTURE Arts

La Fondation Louis-Vuitton rend hommage à Gustave Fayet, figure oubliée de l’art moderne

Par

1 minute de lecture

La Fondation Louis-Vuitton rend hommage à Gustave Fayet, figure oubliée de l'art moderne
La Fondation Louis-Vuitton rend hommage à Gustave Fayet, figure oubliée de l'art moderne

La Fondation Louis-Vuitton consacre une vaste exposition à Gustave Fayet jusqu’au 8 mars 2027. Ce viticulteur du Languedoc, collectionneur et artiste, a employé sa fortune à promouvoir les peintres de la modernité et les arts décoratifs. L’événement rassemble plus de 250 œuvres ayant appartenu à cette figure méconnue du monde de l’art, dont des toiles de Van Gogh, Gauguin et Redon.

Collectionneur et créateur

L’exposition dévoile 375 créations réalisées par Fayet lui-même ou avec l’aide d’artistes amis. Cette sélection illustre la double vie de l’homme : grand amateur d’art et créateur à part entière. Sa collection témoigne d’un œil affûté pour les avant-gardes de son époque.

Le parcours met en lumière comment ce mécène a contribué à faire connaître des artistes majeurs. Son action dépasse celle du simple collectionneur fortuné. Fayet incarne une vision singulière de l’art, entre passion personnelle et engagement culturel.

Partager cet article

La rédaction d’Entrevue

Publié sous la responsabilité de la rédaction d’Entrevue, selon notre charte éditoriale. Nos journalistes peuvent s’appuyer sur des outils d’intelligence artificielle.

Découvrir la rédaction Signaler une erreur

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une