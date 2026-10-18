La Fondation Louis-Vuitton rend hommage à Gustave Fayet, figure oubliée de l’art moderne

La Fondation Louis-Vuitton met à l'honneur Gustave Fayet à travers une exposition qui se poursuit jusqu'au 8 mars 2027. Présentant plus de 250 œuvres, incluant des pièces de Van Gogh et Gauguin, l'événement explore son rôle de collectionneur passionné et créateur influent dans l'art moderne.

La Fondation Louis-Vuitton consacre une vaste exposition à Gustave Fayet jusqu’au 8 mars 2027. Ce viticulteur du Languedoc, collectionneur et artiste, a employé sa fortune à promouvoir les peintres de la modernité et les arts décoratifs. L’événement rassemble plus de 250 œuvres ayant appartenu à cette figure méconnue du monde de l’art, dont des toiles de Van Gogh, Gauguin et Redon.

Collectionneur et créateur

L’exposition dévoile 375 créations réalisées par Fayet lui-même ou avec l’aide d’artistes amis. Cette sélection illustre la double vie de l’homme : grand amateur d’art et créateur à part entière. Sa collection témoigne d’un œil affûté pour les avant-gardes de son époque.

Le parcours met en lumière comment ce mécène a contribué à faire connaître des artistes majeurs. Son action dépasse celle du simple collectionneur fortuné. Fayet incarne une vision singulière de l’art, entre passion personnelle et engagement culturel.