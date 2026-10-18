La Fondation Louis-Vuitton rend hommage à Gustave Fayet, figure oubliée de l’art moderne

La Fondation Louis-Vuitton consacre une vaste exposition à Gustave Fayet jusqu’au 8 mars 2027. Ce viticulteur du Languedoc, collectionneur et artiste, a employé sa fortune à promouvoir les peintres de la modernité et les arts décoratifs. L’événement rassemble plus de 250 œuvres ayant appartenu à cette figure méconnue du monde de l’art, dont des toiles de Van Gogh, Gauguin et Redon.
Collectionneur et créateur
L’exposition dévoile 375 créations réalisées par Fayet lui-même ou avec l’aide d’artistes amis. Cette sélection illustre la double vie de l’homme : grand amateur d’art et créateur à part entière. Sa collection témoigne d’un œil affûté pour les avant-gardes de son époque.
Le parcours met en lumière comment ce mécène a contribué à faire connaître des artistes majeurs. Son action dépasse celle du simple collectionneur fortuné. Fayet incarne une vision singulière de l’art, entre passion personnelle et engagement culturel.
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