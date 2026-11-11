Sur l'Île Seguin, l'exposition "Moteur Imaginaire" associe automobile et art contemporain au sein du nouvel espace culturel Le Large. À travers des œuvres de la Collection Renault et des créations modernes, l'événement met en lumière l'influence réciproque entre innovation technique et art, offrant une nouvelle lecture de l'histoire automobile.

L’automobile rencontre l’art contemporain sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt. Dans le nouvel espace culturel Le Large, l’exposition « Moteur Imaginaire » réunit des œuvres issues de la Collection Renault et des créations contemporaines. Installé sur le site historique des anciennes usines du constructeur français, ce rendez-vous culturel propose de découvrir les liens entre design, innovation industrielle et création artistique.

L’Île Seguin poursuit sa transformation culturelle. Autrefois occupé par les usines Renault, ce territoire emblématique de l’histoire industrielle française accueille désormais de nouveaux espaces consacrés à l’art et à la création. Parmi eux figure Le Large, un lieu culturel inauguré récemment à Boulogne-Billancourt. C’est dans cet environnement chargé d’histoire que se tient l’exposition « Moteur Imaginaire », consacrée aux relations entre l’automobile et les arts contemporains. Le choix de cet emplacement n’a rien d’anodin : pendant plusieurs décennies, l’île a été l’un des symboles de la production automobile française.

L’exposition s’appuie notamment sur des pièces de la Collection Renault, constituée au fil des années à travers les liens entretenus par le constructeur avec le monde artistique. Le parcours associe ces œuvres à des créations contemporaines afin de montrer comment l’automobile a inspiré les artistes, au-delà de sa fonction première de moyen de transport. Formes, matériaux, mouvement et innovations techniques constituent autant de points de rencontre entre l’univers industriel et la création. Les visiteurs sont ainsi invités à découvrir une autre lecture de l’histoire automobile, dans laquelle l’esthétique occupe une place aussi importante que la mécanique.

Quand l’automobile devient une source d’inspiration artistique

L’exposition « Moteur Imaginaire » s’intéresse particulièrement aux échanges entre les artistes et les ingénieurs. Depuis son apparition, l’automobile a profondément transformé les paysages, les modes de vie et les représentations de la modernité. Sa vitesse, ses lignes et ses matériaux ont nourri l’imaginaire de nombreux créateurs. À travers les œuvres présentées, Le Large cherche à mettre en évidence cette influence réciproque entre innovation technique et expression artistique. Le design automobile apparaît ainsi comme une discipline située à la frontière de plusieurs univers, associant contraintes industrielles, recherche esthétique et évolution des usages.

La présence de la Collection Renault apporte également une dimension historique à cette manifestation. Le constructeur français entretient depuis plusieurs décennies des relations avec des artistes et des institutions culturelles. Cette démarche a permis de constituer un ensemble d’œuvres témoignant de différentes périodes de la création contemporaine. Leur présentation sur l’Île Seguin prend une signification particulière, puisque ce lieu fut longtemps associé aux chaînes de montage de Renault. L’exposition permet ainsi de rapprocher deux dimensions de l’histoire du constructeur : son héritage industriel et son engagement dans le domaine artistique.

Un nouveau rendez-vous culturel à Boulogne-Billancourt

Avec l’ouverture du Large, l’Île Seguin confirme sa nouvelle vocation culturelle. Après la disparition des installations industrielles, le site a fait l’objet d’importants projets de reconversion destinés à accueillir des activités artistiques, musicales et événementielles. L’exposition « Moteur Imaginaire » s’inscrit dans cette dynamique en proposant une programmation qui associe patrimoine et création contemporaine. Elle peut intéresser aussi bien les amateurs d’automobiles que les visiteurs curieux de découvrir les différentes formes d’expression artistique liées à l’industrie.

Pour ce mercredi 11 novembre, l’exposition accueille les visiteurs de 11 heures à 19 heures. L’entrée est gratuite pour les moins de 26 ans, une disposition qui permet notamment aux étudiants et aux jeunes visiteurs de découvrir le parcours sans frais. Situé sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt, Le Large offre ainsi une possibilité de sortie culturelle à l’occasion de ce jour férié. Entre mémoire des anciennes usines Renault et découverte d’œuvres contemporaines, « Moteur Imaginaire » propose une rencontre originale entre l’histoire de l’automobile et celle de la création artistique.