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Ichon appelle les artistes à Montreuil pour une fresque en hommage à Prince Waly

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Ichon appelle les artistes à Montreuil pour une fresque en hommage à Prince Waly
Ichon appelle les artistes à Montreuil pour une fresque en hommage à Prince Waly

Un hommage collectif à Prince Waly se prépare à Montreuil. Dans le message partagé sur Instagram, Ichon invite les peintres, graffeurs et créateurs de toutes disciplines à participer à une fresque dimanche 11 octobre, à l’Albatros, au 12, rue du Sergent-Godefroy. Un grand mur est annoncé comme disponible dans ce lieu où se trouvait autrefois le studio du rappeur. Les participants sont invités à apporter leur peinture. Aucun horaire n’est précisé dans l’appel.

La disparition de Prince Waly, annoncée dimanche soir par son label, a profondément touché la scène rap. Mort à 34 ans, l’artiste originaire de Montreuil avait poursuivi son travail malgré de graves problèmes de santé. Le choix de l’Albatros inscrit cet hommage dans son histoire locale : plutôt qu’un simple rassemblement, l’initiative propose de laisser une œuvre collective dans un lieu associé à sa création musicale.

Ichon et Prince Waly, des liens forgés autour de Bon Gamin

Ichon, de son vrai nom Yann-Wilfried Bella Ola, est un rappeur et chanteur originaire de Montreuil. Cofondateur de Bon Gamin avec le rappeur Loveni et le producteur Myth Syzer, il a progressivement développé un univers mêlant rap et chanson, notamment avec son premier album « Pour de vrai », sorti en 2020. Bon Gamin constitue un point de rencontre important avec Prince Waly, proche de cette équipe et associé à plusieurs de ses projets. Il convient cependant de distinguer cette proximité du noyau fondateur du collectif, composé d’Ichon, Loveni et Myth Syzer.

Leurs collaborations remontent à plus d’une décennie. En 2015, Prince Waly et Jeune LC participaient avec Bon Gamin à la session « Grünt #23 ». Un clip réunissant les mêmes artistes, produit par Myth Syzer, témoigne également de cette histoire commune. L’appel à la fresque prolonge ainsi des liens artistiques anciens. En réunissant des créateurs au-delà de la musique, Ichon propose de faire vivre la mémoire de Prince Waly dans la ville à laquelle son parcours reste étroitement attaché.

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