Saint-Tropez : La Madrague de Brigitte Bardot accueillera ses premiers visiteurs à l'été 2027

La Madrague, propriété emblématique de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, ouvrira enfin ses portes au public en été 2027. La Fondation Brigitte Bardot vise à conserver ce lieu authentique tout en prévoyant des visites encadrées pour préserver la tranquillité et l’intégrité de la demeure, notamment en limitant le nombre de visiteurs.

La Madrague, célèbre propriété de Brigitte Bardot à Saint-Tropez, ouvrira ses portes au public à l’été 2027. La Fondation Brigitte Bardot souhaite conserver cette demeure emblématique dans l’état où l’actrice l’a laissée à son décès, afin de préserver l’authenticité d’un lieu devenu indissociable de son histoire.

Acquise en 1958, La Madrague a longtemps constitué le refuge de Brigitte Bardot, loin des plateaux de cinéma et de l’agitation médiatique. Cette ancienne maison de pêcheur située au bord de la Méditerranée est devenue l’un des symboles de Saint-Tropez. L’actrice lui avait même consacré une chanson en 1963, contribuant à inscrire définitivement cette propriété dans la mémoire populaire française.

La Fondation Brigitte Bardot entend préserver l’aménagement des lieux sans transformer la demeure en musée traditionnel. Les visiteurs devraient pouvoir découvrir les espaces personnels de l’ancienne vedette dans leur configuration d’origine. Les modalités d’accueil restent toutefois à préciser, notamment concernant le nombre de visiteurs autorisés et les conditions de réservation.

Des visites encadrées pour préserver l’authenticité des lieux

L’ouverture devra également tenir compte des contraintes géographiques de la propriété. Située au bout d’un chemin communal du littoral, La Madrague ne dispose pas des infrastructures nécessaires pour accueillir d’importants flux touristiques. Des visites en petits groupes sont donc envisagées afin de préserver la tranquillité du secteur et l’intégrité du bâtiment.

Propriété de la fondation depuis 1992, La Madrague constitue un élément majeur du patrimoine personnel de Brigitte Bardot. Son ouverture au public permettra de découvrir un lieu chargé d’histoire, tout en prolongeant la volonté de l’actrice de consacrer une partie de son héritage à la protection animale.