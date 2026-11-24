Le CNC introduit un système de bonus-malus pour promouvoir l'égalité hommes-femmes dans le cinéma français, visant à féminiser les postes clés. Ce nouvel outil financier incite les producteurs à revoir leurs pratiques de recrutement, alors que la sous-représentation des femmes persiste dans des métiers stratégiques. Son succès repose sur l'application de ces mesures.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) s’apprête à renforcer son dispositif en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Face à la sous-représentation des femmes aux postes d’encadrement dans le cinéma, l’établissement public prévoit de mettre en place un nouveau système de bonus-malus. L’objectif est d’inciter les sociétés de production à féminiser davantage leurs équipes, notamment dans les fonctions comportant d’importantes responsabilités artistiques et techniques.

Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, les femmes restent insuffisamment représentées dans plusieurs métiers stratégiques du septième art. Les fonctions de direction de la photographie, de réalisation ou encore certains postes d’encadrement technique demeurent marqués par des déséquilibres. Avec ce nouveau mécanisme financier, le CNC entend agir directement sur les pratiques de recrutement des producteurs.

Les aides financières comme levier de transformation

Le CNC dispose déjà d’un bonus parité destiné à encourager une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des équipes de production. L’instauration d’un système de bonus-malus marque une évolution de cette politique, en associant davantage les mécanismes de soutien financier aux efforts réalisés en matière d’égalité professionnelle. Cette approche pourrait avoir des conséquences sur les arbitrages budgétaires et les choix de recrutement des sociétés de production.

Au-delà de la représentation des femmes à l’écran, cette initiative remet au premier plan la question de leur accès aux responsabilités dans les coulisses du cinéma français. Les écarts de rémunération, les perspectives d’évolution professionnelle et l’accès aux productions les plus importantes constituent également des enjeux pour la filière. L’efficacité du nouveau dispositif dépendra notamment de ses modalités d’application et de sa capacité à faire évoluer durablement les pratiques professionnelles.