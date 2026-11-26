César 2027 : Cédric Klapisch et Nicole Kidman seront récompensés pour l’ensemble de leur carrière

Cédric Klapisch et Nicole Kidman seront honorés par un César d’honneur lors de la 52e cérémonie des César, prévue le 25 février 2027. Klapisch, figure emblématique du cinéma français, et Kidman, actrice oscarisée, seront célébrés pour l’ensemble de leur carrière, lors d'une soirée retransmise en direct sur Canal+. La cérémonie sera présidée par Léa Seydoux.

Cédric Klapisch est un réalisateur français, auteur de « L’Auberge espagnole » ou « En corps », qui recevra un César d’honneur le 25 février 2027 pour l’ensemble de sa carrière.

Le réalisateur français Cédric Klapisch recevra un César d’honneur lors de la 52e cérémonie des César, le 25 février 2027. Il partagera cette distinction avec l’actrice australo-américaine Nicole Kidman, au cours d’une soirée diffusée en direct et en clair sur Canal+.

L’Académie des arts et techniques du cinéma et Canal+ ont annoncé, jeudi 26 novembre, leur décision de récompenser Cédric Klapisch pour l’ensemble de son parcours. Figure incontournable du cinéma français depuis les années 1990, le réalisateur a notamment marqué plusieurs générations avec « Le Péril jeune », « L’Auberge espagnole », « Les Poupées russes », « Casse-tête chinois » et, plus récemment, « En corps » et « La Venue de l’avenir ».

Malgré la popularité de ses films, Cédric Klapisch n’a remporté jusqu’à présent qu’un seul César, en 1997, pour le scénario d’« Un air de famille », coécrit avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. Également actif dans l’univers des séries, notamment avec « Dix pour cent » et « Salade grecque », le cinéaste avait assuré la mise en scène de la 50e cérémonie des César en 2025. Il vient par ailleurs d’achever le tournage de son seizième long métrage, « S’aimer sur Mars ».

Léa Seydoux et Vincent Dedienne aux commandes de la cérémonie

Cédric Klapisch sera distingué aux côtés de Nicole Kidman, dont le César d’honneur avait été annoncé le 12 novembre. Oscarisée en 2003 pour son interprétation de Virginia Woolf dans « The Hours », l’actrice a construit une carrière internationale entre productions hollywoodiennes et cinéma d’auteur. Elle a également développé ses activités de productrice, notamment à travers les séries « Big Little Lies », « The Undoing » et « Nine Perfect Strangers ».

La 52e cérémonie des César se déroulera le jeudi 25 février 2027 à l’Olympia, à Paris, sous la présidence de Léa Seydoux. Le comédien et humoriste Vincent Dedienne succédera à Benjamin Lavernhe dans le rôle de maître de cérémonie. Les nominations seront dévoilées le 22 janvier prochain, avant cette soirée consacrée au cinéma français, retransmise en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+.

Sources citées dans l’article Académie des arts et techniques du cinéma · Canal+