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La démission d’Emmanuel Macron a été envisagée avant son allocution de dimanche soir

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La démission d'Emmanuel Macron a été envisagée avant son allocution de dimanche soir
La démission d'Emmanuel Macron a été envisagée avant son allocution de dimanche soir

Emmanuel Macron aurait pu provoquer une élection présidentielle anticipée. Selon des informations rapportées par Politico ce lundi 19 octobre, l’hypothèse d’une démission du chef de l’État a été évoquée dimanche, lors des consultations précédant son allocution télévisée de 20 heures. Une proposition destinée à sortir de la crise politique et sociale qui secoue la France après les violences du 17 octobre. Mais le président de la République n’a pas retenu cette option et entend poursuivre son mandat jusqu’à son terme en 2027.

À l’origine de cette suggestion figure Jean-Baptiste Moreau, ancien député de la majorité présidentielle, consulté dimanche par Emmanuel Macron. Selon Le Monde, il aurait proposé au chef de l’État de démissionner pour provoquer une présidentielle anticipée, dans l’espoir de « briser l’inertie » du pouvoir exécutif et de bouleverser les dynamiques politiques du Rassemblement national et de La France insoumise. L’ancien parlementaire considère que la crise actuelle fragilise profondément le pouvoir et nécessite une initiative politique majeure.

Macron refuse de provoquer une présidentielle anticipée

Cette proposition n’a finalement pas été retenue. Emmanuel Macron a choisi de maintenir le calendrier électoral et de s’adresser aux Français dimanche soir pour annoncer une série de mesures sécuritaires et une concertation nationale. Dans son allocution, il a insisté sur la nécessité de préserver le débat démocratique à six mois de la présidentielle, dénonçant ceux qui chercheraient, selon lui, à instrumentaliser les violences pour perturber le scrutin. Une démission aurait entraîné l’organisation d’une nouvelle élection présidentielle dans les délais prévus par l’article 7 de la Constitution.

Jean-Baptiste Moreau se montre néanmoins sceptique sur la capacité du président à inverser la situation. Selon lui, Marine Le Pen bénéficie actuellement d’une dynamique politique favorable, tandis qu’Emmanuel Macron conserve l’espoir de pouvoir encore changer le cours des événements.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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Sources citées dans l’article : Le Monde

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