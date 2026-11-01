POLITIQUE

« Macron devra céder ou partir » : Mélenchon hausse le ton malgré le recul des manifestations

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« Macron devra céder ou partir » : Mélenchon hausse le ton malgré le recul des manifestations
« Macron devra céder ou partir » : Mélenchon hausse le ton malgré le recul des manifestations

Jean-Luc Mélenchon a choisi de durcir son discours à l’issue de la troisième journée de mobilisation nationale. Présent samedi dans le cortège parisien, le fondateur de La France insoumise a affirmé qu’Emmanuel Macron devrait « céder ou partir », présentant les manifestations comme un rapport de force politique direct avec le chef de l’État. Une déclaration offensive alors que le ministère de l’Intérieur constate, pour le deuxième samedi consécutif, une diminution du nombre de participants.

Selon Beauvau, 320 000 personnes ont manifesté dans toute la France, contre 410 000 le 24 octobre. L’intersyndicale jeunesse revendique près de 500 000 participants. Jean-Luc Mélenchon conteste la lecture officielle de la mobilisation et accuse également les médias de minimiser son ampleur. Pour le dirigeant insoumis, les rassemblements témoignent d’une contestation profonde de la politique présidentielle, qui ne saurait être résumée aux seules estimations du ministère.

LFI cherche à transformer la mobilisation en crise politique

La stratégie de Jean-Luc Mélenchon consiste désormais à dépasser les revendications initiales pour placer Emmanuel Macron personnellement face à la contestation. En évoquant la possibilité d’un départ du président, il cherche à donner au mouvement une portée institutionnelle et à accentuer la pression sur l’exécutif. Cette ligne intervient alors que La France insoumise soutient les prochaines journées de mobilisation, notamment les actions étudiantes annoncées pour le 3 novembre et la grève du 5 novembre.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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