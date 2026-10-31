À l'approche de la présidentielle de 2027, Aurore Bergé propose une primaire de la droite et du centre avant décembre 2026 pour désigner un candidat commun. Son appel soulève des questions sur l'adhésion des partis et les divergences programmatiques, tout en visant à éviter une fragmentation des candidatures.

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, la question d’une candidature commune de la droite et du centre revient au premier plan. Aurore Bergé appelle à organiser une primaire avant la fin de l’année 2026 afin de désigner un candidat capable de rassembler plusieurs formations politiques. Cette proposition intervient alors que les partis issus de la majorité présidentielle et de la droite traditionnelle cherchent à définir leur stratégie pour l’après-Macron. Entre ambitions individuelles, divergences programmatiques et nécessité de construire des alliances, l’organisation d’une telle consultation pourrait constituer une étape importante dans la préparation du scrutin.

L’objectif défendu par Aurore Bergé est de permettre aux différentes sensibilités de la droite et du centre de se départager avant le lancement officiel de la campagne présidentielle. Une primaire pourrait ainsi éviter la multiplication des candidatures concurrentes au premier tour, un risque régulièrement évoqué dans les discussions entre responsables politiques. Mais sa mise en œuvre soulève plusieurs interrogations : quels partis accepteraient d’y participer, qui pourrait voter et quelles garanties seraient apportées pour que les candidats battus soutiennent effectivement le vainqueur ? Ces questions sont d’autant plus sensibles que les formations concernées ne partagent pas nécessairement les mêmes positions sur les finances publiques, l’immigration, la fiscalité ou les relations avec l’Union européenne.

Une primaire qui pourrait bouleverser les stratégies présidentielles

Le recours à une primaire n’est pas inédit dans la vie politique française. En 2016, la droite et le centre avaient organisé une consultation ouverte qui avait conduit à la désignation de François Fillon pour l’élection présidentielle de 2017. Cette expérience avait permis une forte mobilisation des électeurs, mais elle avait aussi montré les limites d’un processus qui ne garantit ni l’unité durable des partis ni la victoire à l’élection présidentielle. Pour les responsables politiques concernés par l’échéance de 2027, l’enjeu serait donc de définir des règles communes suffisamment tôt et de parvenir à un accord sur les orientations essentielles du futur programme. Une telle démarche supposerait également que les principales personnalités susceptibles de se présenter acceptent de soumettre leur candidature au même processus de sélection.

L’appel d’Aurore Bergé relance ainsi le débat sur la recomposition politique du bloc central et de la droite à quelques mois du scrutin. Si une primaire commune pourrait donner davantage de visibilité à une candidature unique, elle risquerait aussi de faire apparaître publiquement les désaccords entre les différentes composantes de cet espace politique. À ce stade, la proposition ne constitue pas une décision collective et son organisation reste conditionnée à l’accord des partis et des personnalités concernés. Les prochaines semaines devraient permettre de mesurer les soutiens dont bénéficie cette initiative et de déterminer si les discussions peuvent déboucher sur un calendrier précis. Pour la droite et le centre, la question dépasse le simple choix d’un candidat : il s’agit également de savoir s’ils souhaitent construire une alliance électorale durable ou défendre séparément leurs projets devant les Français.