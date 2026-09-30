POLITIQUE

Rencontres d’EDF avec Marine Le Pen et Sarah Knafo : la CGT proteste, la direction répond

Par

1 minute de lecture

Rencontres d’EDF avec Marine Le Pen et Sarah Knafo : la CGT proteste, la direction répond
Rencontres d’EDF avec Marine Le Pen et Sarah Knafo : la CGT proteste, la direction répond

La rencontre du PDG d’EDF Bernard Fontana avec Marine Le Pen et Sarah Knafo provoque une polémique au sein de l’entreprise publique. La CGT a vivement critiqué ces échanges avec les deux responsables politiques, tandis que la direction assure appliquer la même politique de dialogue à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle.

Le syndicat considère que la réception de représentantes du Rassemblement national et de Reconquête ne peut être regardée comme un acte « neutre ou anodin ». La CGT inscrit sa critique dans son opposition historique à ces formations politiques et demande à la direction de clarifier le sens de ces rencontres.

EDF assure pouvoir recevoir « tout candidat »

Le groupe conteste toute interprétation politique de ces rendez-vous. EDF explique entretenir régulièrement des relations avec de nombreuses parties prenantes et affirme être disposé à rencontrer tout candidat à l’élection présidentielle qui en ferait la demande, indépendamment de son appartenance politique.

Les rencontres avec Marine Le Pen et Sarah Knafo ne constituent donc pas, sur la base des éléments disponibles, un soutien d’EDF à leurs candidatures ou à leurs programmes. La controverse oppose l’interprétation de la CGT, qui juge ces échanges politiquement significatifs, à celle de la direction, qui les présente comme relevant de son dialogue institutionnel habituel.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une