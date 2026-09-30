Rencontres d’EDF avec Marine Le Pen et Sarah Knafo : la CGT proteste, la direction répond

La rencontre du PDG d'EDF avec Marine Le Pen et Sarah Knafo suscite une vive controverse, la CGT dénonçant une initiative jugée politiquement marquée. EDF se défend en affirmant que ces échanges sont partie intégrante d'un dialogue avec tous les candidats, sans soutenir spécifiquement leurs programmes ou candidatures.

La rencontre du PDG d’EDF Bernard Fontana avec Marine Le Pen et Sarah Knafo provoque une polémique au sein de l’entreprise publique. La CGT a vivement critiqué ces échanges avec les deux responsables politiques, tandis que la direction assure appliquer la même politique de dialogue à l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle.

Le syndicat considère que la réception de représentantes du Rassemblement national et de Reconquête ne peut être regardée comme un acte « neutre ou anodin ». La CGT inscrit sa critique dans son opposition historique à ces formations politiques et demande à la direction de clarifier le sens de ces rencontres.

EDF assure pouvoir recevoir « tout candidat »

Le groupe conteste toute interprétation politique de ces rendez-vous. EDF explique entretenir régulièrement des relations avec de nombreuses parties prenantes et affirme être disposé à rencontrer tout candidat à l’élection présidentielle qui en ferait la demande, indépendamment de son appartenance politique.

Les rencontres avec Marine Le Pen et Sarah Knafo ne constituent donc pas, sur la base des éléments disponibles, un soutien d’EDF à leurs candidatures ou à leurs programmes. La controverse oppose l’interprétation de la CGT, qui juge ces échanges politiquement significatifs, à celle de la direction, qui les présente comme relevant de son dialogue institutionnel habituel.