Cyril Ramaphosa échappe à la destitution suite à des accusations concernant un cambriolage dissimulé en 2020. Bien qu'il conserve sa présidence, cette procédure n'épuise pas les controverses sur la transparence et l'intégrité des institutions sud-africaines, suscitant des critiques au sein du Congrès national africain.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a écarté la procédure de destitution engagée contre lui, liée à la dissimulation présumée d’un cambriolage survenu en 2020 dans sa propriété de Phala Phala.

Cyril Ramaphosa conserve la tête de l’État sud-africain. La procédure de destitution qui menaçait sa présidence n’a pas abouti, mettant un terme, au moins provisoirement, à une crise institutionnelle qui pesait sur le pays depuis plusieurs mois.

Le chef de l’État était accusé d’avoir dissimulé aux autorités policières et fiscales un cambriolage commis en 2020 dans sa ferme de Phala Phala, une propriété de luxe située dans le nord du pays. Cette affaire avait alimenté de vives critiques au sein même de son parti, le Congrès national africain, et relancé les débats sur la gouvernance et la transparence au sommet de l’État.

L’issue de cette procédure constitue un soulagement politique majeur pour Ramaphosa, dont le mandat était directement en jeu. Elle ne clôt pas pour autant les questions de fond soulevées par le scandale de Phala Phala, qui continue d’alimenter les controverses sur l’intégrité des institutions sud-africaines.