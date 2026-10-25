Une violente fusillade a fait quatre blessés samedi 24 octobre 2026 dans la banlieue de Brisbane, en Australie. Deux hommes cagoulés ont ouvert le feu depuis un véhicule à proximité de l’hôtel Fitzy’s Loganholme, dans l’État du Queensland, alors qu’une compétition de boxe réunissait de nombreux spectateurs. Une jeune femme de 19 ans, touchée à la tête et au cou, se trouve dans un état critique. Trois autres victimes, des hommes âgés de 27, 37 et 38 ans, ont également été hospitalisées avec des blessures graves. Les auteurs ont pris la fuite immédiatement après les tirs, déclenchant une importante opération policière. Un véhicule suspect a été retrouvé incendié à plusieurs kilomètres des lieux, tandis que les enquêteurs cherchent à déterminer les motivations de cette attaque survenue en pleine soirée, devant un établissement fréquenté notamment par des familles.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 20h15, heure locale, devant le Fitzy’s Hotel, situé sur Bryants Road, dans la commune de Loganholme, au sud de Brisbane. L’établissement accueillait une soirée de boxe organisée dans le cadre des Logan City Titles, une compétition réunissant des sportifs amateurs et professionnels. Plus d’une centaine de personnes, dont des familles accompagnées d’enfants, étaient présentes pour assister aux combats. Selon les premiers éléments communiqués par la police du Queensland, un véhicule Mitsubishi transportant deux hommes au visage dissimulé s’est approché de la zone réservée à la dépose des passagers. Plusieurs coups de feu ont alors été tirés depuis la voiture en direction des personnes présentes à l’extérieur. Quatre individus ont été touchés, provoquant un mouvement de panique parmi les spectateurs. À l’intérieur du bâtiment, plusieurs personnes ont cherché refuge sous le ring de boxe ou dans les différentes salles de l’établissement. Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes, dont une jeune femme de 19 ans présentant des blessures particulièrement graves à la tête et au cou. Cette dernière a été transportée à l’hôpital dans un état critique et a dû subir une intervention chirurgicale. Les trois autres blessés, âgés de 27, 37 et 38 ans, ont également été hospitalisés. Leur état était considéré comme grave mais stable dimanche matin. Les policiers ont immédiatement sécurisé le périmètre et procédé aux premières constatations, notamment sur les impacts de balles relevés à proximité du bâtiment.

Les tireurs toujours recherchés, la piste d’une attaque préparée examinée

L’enquête a rapidement progressé grâce aux images de vidéosurveillance et aux premières constatations réalisées sur les lieux. Le véhicule utilisé par les auteurs présumés a été retrouvé entièrement incendié à Waterford West, à une quinzaine de minutes de route de l’établissement. Les policiers cherchent à déterminer si les suspects ont volontairement détruit cette voiture pour effacer des traces susceptibles de permettre leur identification. Un deuxième véhicule, également retrouvé brûlé dans le secteur de Tamborine, fait l’objet de vérifications afin d’établir son éventuel lien avec la fusillade. Selon les premiers éléments recueillis, les enquêteurs soupçonnent une opération préparée et n’excluent pas la participation d’au moins trois personnes. L’une d’entre elles pourrait avoir été blessée lors de l’incendie du premier véhicule. Les circonstances de cette attaque conduisent également les policiers à examiner plusieurs pistes concernant les motivations des tireurs. L’hypothèse d’un règlement de comptes ciblé est étudiée, sans qu’aucune conclusion définitive puisse être tirée à ce stade. Les services spécialisés dans la lutte contre les groupes criminels organisés participent aux investigations, notamment pour déterminer si des organisations de motards hors-la-loi pourraient être impliquées. Les autorités soulignent toutefois qu’aucun élément ne permet actuellement d’établir une quelconque responsabilité des victimes ou des organisateurs de l’événement sportif. La police considère également qu’il n’existe pas de menace persistante immédiate pour le grand public, tout en maintenant d’importants moyens pour retrouver les suspects.

Cette fusillade a provoqué une vive émotion dans le Queensland, où les attaques à l’arme à feu restent relativement rares comparativement à certains autres pays. L’Australie dispose d’une réglementation stricte sur la possession et l’utilisation des armes, notamment depuis la tuerie de Port Arthur en 1996, qui avait entraîné une réforme majeure de la législation nationale. Les violences impliquant des armes à feu continuent néanmoins de représenter un enjeu pour les autorités, particulièrement lorsqu’elles sont associées à des activités criminelles organisées. Le Premier ministre du Queensland, David Crisafulli, a condamné l’attaque et demandé que ses auteurs soient rapidement identifiés et traduits devant la justice. Les autorités locales ont également exprimé leur soutien aux victimes et aux familles présentes lors de la compétition. L’organisation sportive concernée a annoncé la fermeture temporaire de sa salle d’entraînement, tandis que les participants tentent de surmonter le traumatisme provoqué par les tirs. Pour les enquêteurs, les prochaines étapes consisteront à exploiter les images de vidéosurveillance, à analyser les véhicules incendiés et à recueillir les informations permettant de retracer la fuite des suspects. Les policiers ont lancé un appel aux habitants susceptibles de détenir des vidéos ou des renseignements sur les déplacements des véhicules impliqués. Au-delà de l’enquête criminelle, cette attaque pose également la question de la sécurité des événements sportifs organisés dans des lieux ouverts au public. La priorité demeure toutefois l’identification des tireurs et la prise en charge des quatre victimes, dont la plus jeune reste hospitalisée dans un état critique.