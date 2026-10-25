Scandale lors du match de NFL au Stade de France: Nina Tonji change les paroles de La Marseillaise. La honte !

Lors du match de NFL au Stade de France, la chanteuse Nina Tonji a provoqué un scandale en modifiant les paroles de La Marseillaise, suscitant une vague d'indignation. Ce changement, perçu comme un manque de respect envers l'hymne national, soulève également des questions sur la responsabilité des organisateurs de l'événement.

Ce devait être un moment de fierté nationale. C’est finalement un scandale qui a éclaté ce dimanche au Stade de France, à l’occasion du match de NFL entre les New Orleans Saints et les Pittsburgh Steelers. Invitée à interpréter La Marseillaise avant la rencontre, la chanteuse Nina Tonji a changé les paroles de l’hymne national, provoquant une vague d’indignation. Une liberté particulièrement choquante avec l’un des symboles les plus importants de la République française.

« Qu’un sang uni » à la place de « Qu’un sang impur »

Au moment d’interpréter le refrain de La Marseillaise, Nina Tonji a remplacé les paroles originales « Qu’un sang impur abreuve nos sillons » par « Qu’un sang uni abreuve nos sillons ». Un changement loin d’être anodin, puisqu’il touche directement au texte écrit par Rouget de Lisle en 1792.

La chanteuse a ainsi substitué un mot à un autre, modifiant le sens de l’une des phrases les plus connues de l’hymne national. Une initiative qui a immédiatement suscité la colère de nombreux internautes.

La question est simple : de quel droit une artiste invitée à interpréter l’hymne national décide-t-elle d’en modifier les paroles ? La Marseillaise n’est pas une chanson de variété que l’on adapte selon ses préférences personnelles. C’est l’hymne de la République française, un texte historique qui appartient au patrimoine national.

« Quelle honte » : une vague d’indignation

Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été particulièrement virulentes. Un internaute a notamment dénoncé cette liberté prise avec l’hymne national : « La Marseillaise notre hymne national et elle se permet de modifier les paroles ? C’est quel genre de manque de respect ça ? Quelle honte bordel. »

Cette indignation est compréhensible. Lorsqu’une chanteuse accepte d’interpréter La Marseillaise devant des milliers de spectateurs et des téléspectateurs, elle accepte une responsabilité particulière. Elle représente, le temps de sa prestation, un symbole de la nation tout entière.

Personne ne lui interdit de proposer une interprétation musicale personnelle, d’adapter l’orchestration ou de choisir une tonalité différente. Mais changer volontairement les paroles constitue une tout autre démarche. L’hymne national n’est pas un texte à réécrire selon les convictions ou les préférences d’un artiste.

Une modification particulièrement choquante devant un public international

La polémique est d’autant plus embarrassante que cette interprétation avait lieu au Stade de France, à l’occasion d’une rencontre de NFL opposant deux franchises américaines.

Devant un public français et international, La Marseillaise devait incarner l’histoire et l’identité de la France. En remplaçant « sang impur » par « sang uni », Nina Tonji a pris une liberté avec un texte dont la formulation est connue depuis plus de deux siècles.

Le passage original renvoie au contexte révolutionnaire dans lequel l’hymne a été composé. Sa signification historique fait l’objet de discussions, mais cela ne donne pas pour autant à un interprète le droit de modifier les paroles lors d’une cérémonie officielle.

Il serait d’ailleurs difficile d’imaginer qu’une chanteuse invitée à interpréter l’hymne américain avant un match de NFL puisse en changer les paroles sans provoquer une controverse considérable. Pourquoi faudrait-il accepter une telle liberté avec l’hymne français ?

La responsabilité des organisateurs également en question

Cette affaire soulève également la question de la préparation de la cérémonie. Les organisateurs savaient-ils que Nina Tonji allait modifier les paroles ? Ce changement avait-il été prévu lors des répétitions ou s’agissait-il d’une initiative personnelle de la chanteuse ?

Ces questions méritent des réponses. Une cérémonie organisée au Stade de France et retransmise à la télévision suppose un minimum de rigueur, particulièrement lorsqu’elle comprend l’interprétation de l’hymne national.

Écrite en 1792 par Rouget de Lisle et adoptée définitivement comme hymne national en 1879, La Marseillaise accompagne les cérémonies républicaines, les hommages militaires et les grands événements sportifs. Ses paroles possèdent une valeur historique et symbolique qui devrait imposer le respect.

Une polémique qui gâche la fête de la NFL

Alors que cette rencontre devait célébrer le football américain en France, la prestation de Nina Tonji a détourné une partie de l’attention vers une controverse qui aurait parfaitement pu être évitée.

Le problème n’est pas la qualité vocale de la chanteuse ni son style musical. Il réside dans une décision précise : avoir remplacé une parole de l’hymne national par une autre, devant le public du Stade de France et les téléspectateurs.

Une modification qui n’avait rien d’indispensable et qui pose une question fondamentale : pourquoi confier l’interprétation de La Marseillaise à une artiste qui décide de ne pas en respecter intégralement le texte ?

L’hymne national appartient à tous les Français. Il mérite mieux qu’une réécriture personnelle à l’occasion d’un événement sportif international. La liberté artistique a toute sa place sur scène, mais elle ne justifie pas que l’on transforme les paroles d’un symbole de la République.