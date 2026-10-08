Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon prépare un meeting au Havre pour défier Édouard Philippe

Jean-Luc Mélenchon organise un meeting au Havre le 5 décembre pour challenger Édouard Philippe, dans une démarche de confrontation politique. Ce rassemblement s'inscrit dans une série d'événements destinée à structurer la campagne de LFI, avec des interventions planifiées dans plusieurs villes, répondant ainsi aux initiatives des opposants.

Jean-Luc Mélenchon tiendra un meeting au Havre le 5 décembre, a annoncé jeudi 8 octobre La France insoumise. Le candidat à la présidentielle de 2027 choisit ainsi la ville dirigée par Édouard Philippe pour une nouvelle étape de sa campagne.

Ce déplacement s’inscrit dans une confrontation politique assumée. Manuel Bompard, coordinateur national de LFI, explique vouloir défier l’ancien Premier ministre sur son terrain municipal. Le Havre constitue aussi un territoire favorable à Mélenchon, qui y avait obtenu 30,17 % des suffrages au premier tour de la présidentielle de 2022.

Trois rendez-vous pour structurer la campagne

Avant cette réunion, Jean-Luc Mélenchon doit prendre la parole à Clermont-Ferrand le 11 octobre. Une convention insoumise est ensuite prévue au Bourget le 7 novembre, avec la présentation du programme présidentiel. Le rendez-vous havrais sera le troisième grand rassemblement de cette séquence automnale.

Le calendrier vise également à répondre aux initiatives des concurrents. Le meeting de Clermont-Ferrand suivra celui de Gabriel Attal à Lyon, tandis que la convention du Bourget interviendra deux semaines après le congrès du Rassemblement national à Orléans. LFI entend ainsi installer sa candidature face aux autres prétendants à l’Élysée.