Présidentielle 2027 : la hausse de la dette complique les promesses économiques des candidats

À quelques mois de l’élection présidentielle, la situation des finances publiques françaises s’impose comme l’un des principaux obstacles aux programmes des candidats. Entre l’augmentation de la dette, la remontée des taux d’intérêt et le ralentissement économique, les responsables politiques devront expliquer comment financer leurs propositions sans aggraver davantage les comptes de l’État.

Dans une analyse publiée mercredi 7 octobre, Le Monde examine les différentes stratégies économiques défendues par les candidats. Le constat est commun : la France aborde la présidentielle avec des marges budgétaires réduites, alors que les dépenses publiques restent élevées et que le coût du financement de la dette progresse.

Des réponses très différentes selon les candidats

À droite et au centre, plusieurs responsables politiques privilégient des économies sur les dépenses publiques et des réformes structurelles. Édouard Philippe défend notamment un recul de l’âge de départ à la retraite, tandis que Bruno Retailleau insiste sur la réduction des dépenses de fonctionnement et la transformation de l’État.

Marine Le Pen propose de son côté une trajectoire de réduction du déficit reposant notamment sur des économies administratives, une diminution de la contribution française au budget européen et des réformes liées à l’immigration. Le Rassemblement national affirme pouvoir dégager des montants importants, mais leur rendement effectif reste à démontrer.

À gauche, Jean-Luc Mélenchon défend une stratégie différente, fondée sur une augmentation des recettes fiscales provenant notamment des patrimoines les plus élevés et sur une remise en cause de certaines aides publiques aux entreprises. D’autres responsables de gauche cherchent à concilier davantage de recettes fiscales avec des engagements de maîtrise budgétaire.