Présidentielle 2027 : Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, annonce sa candidature

Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Dans un programme axé sur l'immigration, la sécurité et le travail, il souhaite se démarquer des autres candidats de droite et entamer une tournée en France pour obtenir les parrainages nécessaires.

Un nouveau candidat se lance dans la course à l’Élysée. Gilles Platret, maire divers droite de Chalon-sur-Saône, a officialisé jeudi 8 octobre sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Devant plusieurs centaines de sympathisants réunis au Colisée, l’ancien responsable des Républicains a défendu un programme particulièrement ferme sur l’immigration, l’islamisme, la sécurité et le travail. Il entend désormais parcourir la France pour réunir les 500 parrainages nécessaires.

C’est lors d’une réunion publique intitulée « Parlons de la France » que Gilles Platret a annoncé sa décision. Pendant plus d’une heure, l’élu de Saône-et-Loire a dressé un tableau particulièrement sombre de la situation nationale, dénonçant l’affaiblissement de l’autorité de l’État, la progression de l’insécurité, la montée de l’islamisme et la dégradation des finances publiques. Il estime que les principales formations politiques ont échoué à répondre aux difficultés du pays et souhaite proposer une candidature indépendante des appareils partisans.

Immigration, islamisme et retour aux 39 heures

Le programme présenté par Gilles Platret s’inscrit clairement à droite. Le maire de Chalon-sur-Saône défend notamment le rétablissement des frontières nationales, une réduction importante de l’immigration régulière et l’interdiction des Frères musulmans ainsi que des mouvements islamistes. Il propose également une loi renforçant l’assimilation, comprenant notamment l’interdiction du voile dans l’espace public.

Sur le terrain économique, il souhaite abroger la loi sur les 35 heures et revenir à une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Il considère que l’augmentation du temps de travail permettrait notamment de contribuer au financement des retraites. Gilles Platret fixe également comme objectif de ramener la dette publique sous les 100 % du PIB et défend une réduction de la bureaucratie ainsi qu’un renforcement du soutien à l’agriculture française.

Un ancien cadre de LR qui veut faire cavalier seul

Âgé de 53 ans, Gilles Platret dirige Chalon-sur-Saône depuis 2014 et siège au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Ancien membre de l’UMP puis des Républicains, dont il a notamment été porte-parole, il a quitté le parti en 2024 et évolue désormais sous l’étiquette divers droite. Réélu maire en mars 2026, il s’est fait connaître nationalement par plusieurs initiatives concernant la laïcité, les menus de substitution dans les cantines scolaires et la lutte contre l’islamisme.

Sa candidature intervient alors que plusieurs personnalités se disputent déjà l’électorat de droite en vue de 2027, notamment Bruno Retailleau, David Lisnard et Édouard Philippe, tandis que Marine Le Pen et Jordan Bardella occupent une place centrale dans le débat présidentiel. Gilles Platret entend défendre une ligne autonome, particulièrement offensive sur les questions identitaires et institutionnelles.

Le maire de Chalon-sur-Saône prévoit un tour de France, qui débutera par la Bretagne dès la semaine prochaine, afin de présenter son projet et de rechercher les 500 parrainages d’élus indispensables pour figurer sur les bulletins de vote.