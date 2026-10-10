Présidentielle 2027 : distancé par Édouard Philippe, Gabriel Attal joue son rebond à Lyon

Gabriel Attal veut relancer sa dynamique présidentielle. Le président de Renaissance organise ce samedi 10 octobre un meeting à Lyon, devant quelque 2 000 militants et sympathisants attendus à l’Amphithéâtre 3000. Une démonstration de force destinée à remobiliser son camp, alors que l’ancien Premier ministre peine à réduire l’écart avec Édouard Philippe dans les intentions de vote et que des interrogations émergent jusque dans son entourage sur sa stratégie pour 2027.

Le rendez-vous lyonnais doit permettre à Gabriel Attal de reprendre l’initiative après plusieurs semaines dominées par les propositions de ses concurrents. Édouard Philippe a notamment occupé le terrain médiatique avec ses annonces sur les retraites et l’immigration, tandis que Bruno Retailleau poursuit sa propre campagne à droite. Dans cet espace politique particulièrement disputé, le président de Renaissance cherche à affirmer sa singularité.

La jeunesse au cœur de sa stratégie

Selon les informations rapportées par TF1 Info, Gabriel Attal devrait consacrer une partie importante de son intervention à de nouveaux engagements destinés aux jeunes. Le choix de ce thème intervient alors que la France traverse une crise lycéenne majeure, marquée par plusieurs journées de mobilisation et de fortes tensions autour des moyens de l’Éducation nationale.

L’ancien Premier ministre souhaite également défendre sa stratégie de rassemblement, qui repose sur la constitution d’une large coalition allant de la gauche sociale-démocrate à la droite républicaine. Mais cette proposition s’est jusqu’ici heurtée aux refus de plusieurs responsables politiques, notamment dans les camps de Raphaël Glucksmann et de Bruno Retailleau.

Le meeting intervient également dans un contexte de concurrence croissante avec Édouard Philippe. Le président d’Horizons conserve une avance dans plusieurs enquêtes d’opinion, tandis que certains responsables de son parti appellent déjà les autres candidats du centre et de la droite à se rassembler autour de lui. Gabriel Attal refuse pour sa part de renoncer à ses ambitions et continue de défendre l’idée d’un mécanisme de départage entre les prétendants.