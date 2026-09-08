POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : « Pour la neuvième fois, le nom Le Pen sera sur les bulletins » Retailleau prédit un nouvel échec du RN

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Présidentielle 2027 : « Pour la neuvième fois, le nom Le Pen sera sur les bulletins » Retailleau prédit un nouvel échec du RN
Présidentielle 2027 : « Pour la neuvième fois, le nom Le Pen sera sur les bulletins » Retailleau prédit un nouvel échec du RN

Invité sur BFMTV, Bruno Retailleau a lancé un appel direct aux électeurs du Rassemblement national. Le candidat LR à l’Élysée affirme que Marine Le Pen est condamnée à échouer une nouvelle fois et se présente comme l’alternative capable de porter une « radicalité sérieuse » tout en étant en mesure de gouverner.

« En 2027, pour la neuvième fois, le nom de Le Pen sera sur les bulletins de vote. Et pour la neuvième fois, ce sera l’échec », a lancé Bruno Retailleau. Selon lui, Marine Le Pen ne pourra pas remporter la présidentielle et risque même, par sa présence au second tour, de favoriser l’élection d’un candidat de gauche ou issu du macronisme.

« Je serai le candidat de la rupture »

Le président des Républicains veut donc convaincre une partie de l’électorat RN de le rejoindre. « Je serai le candidat de la rupture. Je serai le candidat d’une radicalité sérieuse », assure-t-il, opposant sa propre démarche à ce qu’il présente comme « l’amateurisme » du Rassemblement national.

Interrogé directement sur le fait de savoir s’il appelait les électeurs du RN à voter pour lui, Bruno Retailleau a répondu sans détour : « Bien sûr. » Il cherche ainsi à installer sa candidature comme celle d’une droite de rupture capable, selon lui, non seulement de gagner en 2027, mais aussi de gouverner ensuite.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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