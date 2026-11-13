La primaire à droite divise déjà ses prétendants, notamment Bruno Retailleau et Gabriel Attal, dont les désaccords politiques sont marqués. Retailleau s’affirme confiant dans sa victoire, mais refuse de garantir son soutien à Attal en cas de succès. Les discussions sur l'organisation de la consultation se poursuivent, mais des divergences subsistent.

La primaire de la droite et du centre n’est pas encore organisée que ses principaux prétendants affichent déjà leurs désaccords. Invité vendredi 13 novembre des « 4 Vérités », sur France 2, Bruno Retailleau a une nouvelle fois pris ses distances avec Gabriel Attal, dont il conteste les orientations politiques. Le président des Républicains affirme être convaincu de pouvoir remporter la consultation qu’il souhaite organiser au début de l’année 2027. Il considère que les responsables issus du macronisme ne sont pas en mesure de convaincre suffisamment les électeurs du centre et de la droite pour s’imposer lors d’une telle compétition. Mais surtout, interrogé sur l’hypothèse d’une victoire de Gabriel Attal, l’ancien ministre de l’Intérieur a refusé de s’engager à le soutenir publiquement, préférant promettre de se retirer de la course présidentielle.

Bruno Retailleau défend une primaire ouverte, organisée selon des règles communes, avec une participation financière limitée à quelques euros pour les électeurs souhaitant voter. Il propose toujours un premier tour le 31 janvier et un second le 7 février 2027, même si ces dates restent négociables. Les équipes de campagne de Gabriel Attal, David Lisnard et Bruno Retailleau doivent se réunir mardi 17 novembre pour discuter des modalités de la consultation. Mais derrière cet accord de principe apparaissent déjà des divergences sur la nature des engagements que devraient prendre les candidats. Pour le président des Républicains, les participants doivent faire preuve d’une « forme de loyauté » envers le résultat du scrutin, sans être nécessairement contraints de défendre ensuite le programme d’un concurrent avec lequel ils entretiennent des désaccords fondamentaux.

« On n’a pas les mêmes convictions » : Retailleau refuse le ralliement automatique

Interrogé sur le comportement qu’il adopterait si Gabriel Attal remportait la primaire, Bruno Retailleau a été explicite : « On n’a pas les mêmes convictions, je me mettrai en retrait. » Autrement dit, l’ancien ministre accepte l’idée de ne pas maintenir sa candidature contre le vainqueur, mais ne promet pas de participer à sa campagne. Cette position contraste avec celle de Gabriel Attal, qui s’est dit prêt à soutenir Bruno Retailleau si celui-ci était désigné, malgré leurs désaccords, afin de favoriser le rassemblement. La question n’est pas anodine : une primaire peut permettre de choisir un candidat commun, mais elle ne garantit pas automatiquement l’adhésion des formations et des militants au programme du vainqueur. David Lisnard défend lui aussi la nécessité de distinguer le retrait d’une candidature d’un soutien politique inconditionnel.

Ces divergences compliquent encore une initiative qui se heurte déjà au refus d’Édouard Philippe. Le maire du Havre a confirmé jeudi sur franceinfo qu’il ne participerait pas à la consultation et qu’il présenterait directement sa candidature aux Français. Pour Bruno Retailleau, son absence ne doit pas empêcher les autres responsables de poursuivre leur démarche. Mais le président des Républicains devra également convaincre ses partenaires de s’accorder sur le périmètre du scrutin, alors que la participation éventuelle d’Éric Zemmour ou de personnalités issues du centre gauche divise les différents camps.