VIDÉO – Macron ridiculisé: il dénonce les images d’émeutes créées par IA, les vraies violences défilent derrière lui

Emmanuel Macron fait l'objet d'une moquerie sur les réseaux sociaux après ses déclarations concernant des images d'émeutes, qu'il accuse d'être créées par intelligence artificielle. Pendant qu'il évoque ce sujet, des scènes réelles de violences et de destructions se succèdent derrière lui, illustrant un contraste frappant qui questionne l'impact de ses propos.

Une vidéo tourne en dérision Emmanuel Macron après ses déclarations sur les images des émeutes du 17 octobre qui auraient, selon lui, été fabriquées par intelligence artificielle. Le montage reprend les propos du président de la République et fait défiler, derrière lui, des scènes de violences et de destructions qui ont réellement frappé la France. Le contraste est particulièrement embarrassant pour le chef de l’État, confronté à des images de pillages, d’incendies et d’affrontements qui ont marqué les derniers jours.

Macron parle d’intelligence artificielle, les images du chaos lui répondent

Mercredi 21 octobre, lors d’une déclaration à Doha, au Qatar, Emmanuel Macron a dénoncé la circulation de fausses images après les émeutes qui ont secoué la France. Le président a notamment déclaré : « On a vu des images d’intelligence artificielle qui ont montré des scènes qui ne se sont jamais passées en France. »

Cette phrase est au cœur d’un montage vidéo qui prend le chef de l’État à contre-pied. Alors qu’il évoque des scènes fabriquées, des images des véritables violences du 17 octobre défilent derrière lui. L’effet recherché est évident : opposer les déclarations présidentielles à la réalité des destructions constatées dans plusieurs villes françaises.

Incendies, pillages, mairies attaquées : des violences bien réelles

Les événements du samedi 17 octobre ont provoqué des dégâts considérables. À Paris, des commerces ont été pillés, des vitrines fracassées et des véhicules incendiés. À Lyon, l’office de tourisme a été la proie des flammes, tandis qu’à Marseille, des individus ont pénétré dans l’hôtel de ville et provoqué des dégradations.

À Limoges, l’incendie de l’hôtel de ville a ravagé une grande partie du bâtiment historique. La toiture s’est effondrée et plusieurs locaux municipaux, notamment la salle des mariages et des espaces de l’état civil, ont été détruits. Ces scènes ont été filmées et largement diffusées.

Les affrontements entre manifestants violents et forces de l’ordre ont également provoqué de nombreux blessés. Selon le bilan communiqué par le gouvernement à l’issue du 17 octobre, 1 200 personnes avaient été interpellées et 150 policiers et gendarmes blessés. De nombreux bâtiments publics et commerces ont subi des dégradations.

Macron accuse aussi Donald Trump de manipulation

Lors de sa déclaration au Qatar, Emmanuel Macron a également dénoncé ce qu’il considère comme une instrumentalisation internationale des violences françaises. Il a affirmé : « Il y a eu une manipulation étrangère de l’information […] qui a donné lieu à des commentaires inacceptables autant que stupides de la part de beaucoup, y compris de dirigeants étrangers. »

Donald Trump figure parmi les dirigeants visés. Le président américain a décrit une France livrée aux pillages et aux incendies, attribuant notamment les violences à des migrants et à des islamistes. Emmanuel Macron a rejeté cette interprétation, affirmant que certains responsables politiques étrangers faisaient campagne « sur le dos de la France ».

Des contenus artificiels ont effectivement circulé après les manifestations, notamment de fausses images d’un couple de personnes âgées prétendument dépouillé en pleine rue. Mais ces manipulations ont coexisté avec une multitude de vidéos authentiques montrant les incendies, les affrontements et les destructions.

Un montage particulièrement embarrassant pour le président

Le montage joue précisément sur cette distinction. En faisant défiler les violences réelles derrière Emmanuel Macron au moment où il parle d’images artificielles, son auteur tourne en ridicule la communication présidentielle. La vidéo oppose ainsi la parole du chef de l’État aux scènes qui ont bouleversé plusieurs villes françaises.

Emmanuel Macron n’a pourtant jamais nié l’existence des émeutes. Dès le dimanche 18 octobre, il avait dénoncé les pillages et les destructions, promis d’être intraitable avec les casseurs et reconnu la gravité des événements. Sa déclaration du 21 octobre concernait les contenus fabriqués et leur exploitation politique à l’étranger.

La polémique intervient alors que l’exécutif durcit les restrictions sur les manifestations prévues le 24 octobre. Après les destructions du 17 octobre, le gouvernement prépare un important dispositif de sécurité pour empêcher de nouveaux débordements. Le président doit désormais faire face aux conséquences des violences sur le territoire français, tout en dénonçant les manipulations qui ont accompagné leur diffusion à l’étranger.