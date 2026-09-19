Un policier des Yvelines arrêté, 3000 militants d’ultra-droite surveillés

Un policier des Yvelines a été arrêté, sans détails sur les motifs. Dans un contexte de vigilance accrue, les services de renseignement surveillent activement environ 3000 militants d'ultra-droite, renforçant ainsi leurs efforts face à la radicalisation, tout en engageant des poursuites judiciaires contre plusieurs figures de cette mouvance.

Un policier en fonction dans les Yvelines a été arrêté ce vendredi. Les circonstances précises de cette interpellation n’ont pas été détaillées, mais elle s’inscrit dans un climat marqué par l’attention portée aux mouvances radicales sur le territoire national. Les services de renseignement intérieurs maintiennent une vigilance constante sur les groupes susceptibles de représenter une menace pour la sécurité publique.

Une surveillance renforcée des mouvances radicales

Les autorités recensent actuellement 3000 militants d’ultra-droite en France. Près de la moitié de ces individus fait l’objet d’une surveillance active de la part des renseignements intérieurs. Cette mobilisation des services spécialisés témoigne de la préoccupation des pouvoirs publics face à la radicalisation de certains groupes politiques. Les effectifs dédiés à ce suivi ont été renforcés ces dernières années.

Plusieurs procès emblématiques de cette mouvance sont actuellement en cours devant la justice française. Rémi Daillet comparaît devant les tribunaux, tout comme Loïk Le Priol et Romain Bouvier. Ces affaires judiciaires illustrent la volonté des autorités de poursuivre les membres les plus actifs de ces réseaux radicaux. Le dispositif répressif s’accompagne d’un travail de prévention mené par les services de renseignement.