La sclérose latérale primaire est une maladie neurologique rare affectant principalement les motoneurones supérieurs, entraînant une raideur musculaire progressive et des difficultés de mouvement. Bien que les symptômes apparaissent lentement et varient d'un patient à l'autre, il n'existe pas de traitement curatif, et la prise en charge se concentre sur l'amélioration de la qualité de vie.

Difficultés à marcher, jambes de plus en plus raides, troubles de l’équilibre ou modification de la parole : ces symptômes peuvent révéler une sclérose latérale primaire. Cette maladie neurologique rare touche les neurones responsables de la commande des mouvements volontaires. Souvent confondue au début avec d’autres affections neurologiques, elle évolue généralement plus lentement que la maladie de Charcot.

La sclérose latérale primaire, ou SLP, est une maladie neurodégénérative qui touche principalement les motoneurones supérieurs, les cellules nerveuses chargées de transmettre les commandes motrices depuis le cerveau vers la moelle épinière. Leur altération progressive perturbe le contrôle des mouvements et provoque notamment une augmentation anormale du tonus musculaire, appelée spasticité. Contrairement à la sclérose latérale amyotrophique, ou SLA, qui atteint également les motoneurones inférieurs, la SLP concerne principalement les voies motrices centrales. Cette différence explique une évolution souvent plus lente, même si la maladie peut entraîner un handicap moteur important.

Une marche qui devient progressivement difficile

Les premiers symptômes apparaissent fréquemment au niveau des jambes. Les patients décrivent une sensation de raideur croissante, des difficultés à lever les pieds ou une démarche devenue moins souple. Les muscles peuvent présenter des contractions involontaires et les réflexes tendineux deviennent souvent exagérés. Avec le temps, les troubles peuvent s’étendre aux bras et aux muscles impliqués dans la parole ou la déglutition. Certains patients développent une voix plus lente ou plus difficile à articuler, tandis que d’autres présentent des troubles de l’équilibre et des chutes répétées. L’évolution se fait généralement sur plusieurs années, avec une intensité très variable selon les personnes.

Le diagnostic reste complexe, car aucun examen unique ne permet de confirmer immédiatement une sclérose latérale primaire. Le neurologue s’appuie sur l’examen clinique, la progression des symptômes et l’absence d’arguments en faveur d’autres maladies. Une IRM cérébrale et médullaire peut être réalisée afin d’écarter certaines lésions du système nerveux central. L’électromyogramme joue également un rôle important pour rechercher une éventuelle atteinte des motoneurones inférieurs, qui pourrait orienter vers une sclérose latérale amyotrophique. Une période d’observation prolongée est parfois nécessaire avant de pouvoir retenir le diagnostic avec suffisamment de certitude.

Une maladie sans traitement curatif, mais une évolution souvent lente

Il n’existe actuellement aucun traitement capable d’arrêter définitivement la progression de la sclérose latérale primaire. La prise en charge vise principalement à réduire les symptômes et à préserver l’autonomie. Des médicaments antispastiques peuvent être proposés pour diminuer la raideur musculaire, tandis que la kinésithérapie et les exercices d’étirement contribuent à entretenir la mobilité. L’orthophonie peut également être utile lorsque la parole ou la déglutition sont touchées. Des aides techniques à la marche peuvent progressivement devenir nécessaires afin de limiter le risque de chutes et de maintenir les déplacements.

Le pronostic diffère généralement de celui de la maladie de Charcot. La sclérose latérale primaire évolue souvent plus lentement et n’entraîne pas habituellement la même atteinte respiratoire rapide que certaines formes de SLA. Elle peut néanmoins provoquer des limitations importantes dans les gestes du quotidien, nécessitant un accompagnement médical et rééducatif prolongé. La recherche cherche notamment à mieux comprendre les mécanismes responsables de la dégénérescence des motoneurones et à identifier des marqueurs permettant de distinguer plus précocement les différentes maladies motrices.

Une raideur musculaire ou des difficultés à marcher ne signifient évidemment pas qu’une personne souffre de sclérose latérale primaire. De nombreuses affections neurologiques, orthopédiques ou musculaires peuvent provoquer des symptômes similaires. En revanche, une raideur progressive des jambes, une démarche qui se modifie durablement ou des troubles moteurs inexpliqués méritent une consultation neurologique. Un diagnostic précis permet d’écarter les maladies susceptibles de bénéficier d’un traitement spécifique et d’organiser une prise en charge adaptée lorsque cette affection rare est identifiée.