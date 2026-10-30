TDAH : ces signes qui peuvent révéler un trouble de l’attention chez l’enfant et l’adulte

Difficultés à se concentrer, oublis fréquents, agitation, impulsivité ou incapacité à terminer certaines tâches : ces symptômes peuvent parfois révéler un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Longtemps associé aux enfants turbulents, ce trouble du neurodéveloppement concerne également les adolescents et les adultes. Il peut avoir des conséquences importantes sur la scolarité, le travail, les relations sociales et la vie quotidienne. Pourtant, le TDAH reste parfois difficile à identifier, notamment chez les personnes qui ne présentent pas d’hyperactivité visible. Mieux comprendre ses manifestations permet de distinguer un véritable trouble de simples difficultés passagères de concentration.

Le TDAH se caractérise principalement par trois dimensions : l’inattention, l’hyperactivité et l’impulsivité, qui peuvent se manifester à des degrés très différents selon les personnes. Chez l’enfant, les premiers signes apparaissent souvent à l’école : difficultés à suivre les consignes, devoirs inachevés, oublis répétés, tendance à interrompre les autres ou agitation permanente. Mais tous les enfants concernés ne sont pas particulièrement remuants. Certains présentent surtout une grande distractibilité et passent inaperçus pendant plusieurs années. Chez l’adulte, le trouble peut se traduire par des difficultés d’organisation, des retards fréquents, une mauvaise gestion du temps ou une sensation d’agitation intérieure. Ces manifestations doivent être durables, présentes dans plusieurs contextes et avoir des conséquences réelles sur le quotidien pour évoquer un TDAH.

Un diagnostic parfois tardif, notamment chez les adultes

Contrairement à certaines idées reçues, le TDAH n’est ni un manque de volonté ni la conséquence d’une mauvaise éducation. Il s’agit d’un trouble du neurodéveloppement dont les origines sont multifactorielles, avec notamment une composante génétique importante. Son diagnostic repose sur une évaluation clinique approfondie réalisée par un médecin formé à ce trouble. Le professionnel recherche les symptômes présents depuis l’enfance, leur évolution et leurs répercussions sur la vie quotidienne. Il doit également écarter d’autres explications possibles, comme des troubles du sommeil, de l’anxiété, une dépression ou certaines difficultés d’apprentissage. Aucun questionnaire disponible sur Internet, examen sanguin ou test d’imagerie cérébrale ne permet, à lui seul, de confirmer un TDAH. Les témoignages des proches et, chez les enfants, des enseignants peuvent contribuer à l’évaluation.

Une fois le diagnostic posé, plusieurs solutions permettent de mieux vivre avec le trouble. La prise en charge repose sur un accompagnement adapté aux besoins de chaque personne, associant notamment psychoéducation, stratégies d’organisation, soutien psychologique et aménagements scolaires ou professionnels. Chez les enfants, les programmes d’accompagnement parental et certaines approches comportementales peuvent améliorer le fonctionnement quotidien. Lorsque les difficultés restent importantes, un traitement médicamenteux, notamment à base de méthylphénidate, peut être envisagé par un médecin dans le cadre d’un suivi régulier. Ces médicaments ne sont ni systématiques ni adaptés à toutes les situations. Le sommeil, l’activité physique et des habitudes de vie structurées peuvent également contribuer au bien-être, sans remplacer une prise en charge médicale lorsque celle-ci est nécessaire. En cas de difficultés persistantes, consulter son médecin traitant constitue une première étape pour bénéficier d’une orientation adaptée. Le TDAH peut représenter un véritable handicap au quotidien, mais une meilleure compréhension du trouble et un accompagnement approprié permettent souvent d’en réduire les conséquences.