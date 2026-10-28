Maladie de Paget : cette affection osseuse qui peut déformer les os sans provoquer de symptômes

Douleurs osseuses persistantes, déformations progressives du squelette ou fractures inhabituelles : ces manifestations peuvent parfois révéler une maladie de Paget osseuse. Cette affection chronique perturbe le renouvellement normal des os et touche principalement les personnes âgées. Souvent découverte par hasard, elle peut rester silencieuse pendant de nombreuses années.

La maladie de Paget osseuse est une affection caractérisée par un dérèglement du remodelage osseux, le processus naturel par lequel l’organisme détruit et reconstruit continuellement le tissu osseux. Normalement, les cellules chargées de résorber l’os, appelées ostéoclastes, travaillent en équilibre avec celles qui fabriquent de nouveaux tissus, les ostéoblastes. Dans la maladie de Paget, ce mécanisme s’accélère de manière désorganisée : l’os ancien est détruit trop rapidement et remplacé par un tissu nouvellement formé dont la structure est moins régulière. Les os concernés peuvent ainsi devenir plus volumineux, mais également plus fragiles et davantage exposés aux déformations ou aux fractures.

Des douleurs et des déformations parfois tardives

La maladie peut toucher un seul os ou plusieurs régions du squelette, notamment le bassin, la colonne vertébrale, le crâne ou les os longs des jambes. De nombreux patients ne ressentent aucun symptôme et découvrent l’anomalie lors d’une radiographie ou d’une prise de sang réalisée pour une autre raison. Lorsque des manifestations apparaissent, elles peuvent comprendre des douleurs osseuses persistantes, une augmentation du volume de certains os ou une déformation progressive des membres inférieurs. Une atteinte du crâne peut parfois s’accompagner d’une diminution de l’audition, notamment lorsque les structures proches de l’oreille sont concernées.

Le diagnostic repose notamment sur l’imagerie et les analyses biologiques. Une radiographie permet de rechercher les modifications caractéristiques de la structure osseuse, tandis qu’une scintigraphie peut aider à déterminer l’étendue des zones touchées. Une augmentation des phosphatases alcalines dans le sang peut également orienter vers une activité osseuse anormale, même si ce marqueur n’est pas spécifique à la maladie. Les médecins doivent parfois rechercher d’autres causes possibles de lésions osseuses, notamment certaines maladies métaboliques ou tumorales, avant de confirmer le diagnostic.

Des traitements pour contrôler l’activité osseuse

Toutes les personnes atteintes de maladie de Paget ne nécessitent pas immédiatement un traitement. Lorsque l’affection est asymptomatique et ne menace pas une zone particulièrement sensible, une surveillance peut être suffisante. En revanche, des médicaments de la famille des bisphosphonates peuvent être prescrits lorsque la maladie provoque des douleurs ou certaines complications. Ils permettent de ralentir l’activité excessive des cellules responsables de la destruction osseuse et de mieux contrôler le remodelage du squelette. Le choix du traitement dépend de l’étendue des lésions, des symptômes et de l’état de santé du patient.

Dans certaines situations, les déformations osseuses peuvent favoriser l’apparition d’une arthrose secondaire ou comprimer des structures nerveuses. Une fracture ou une atteinte articulaire importante peut nécessiter une prise en charge orthopédique spécialisée. Les médecins surveillent également les complications plus rares, notamment certaines atteintes neurologiques ou auditives. Le pronostic est généralement favorable lorsque la maladie est correctement identifiée et que les complications sont prises en charge.

La maladie de Paget reste relativement peu connue du grand public et ne doit pas être confondue avec l’ostéoporose. Dans cette dernière, les os perdent progressivement de leur densité, tandis que la maladie de Paget correspond à un renouvellement osseux anormal et désorganisé. Une douleur osseuse isolée n’est évidemment pas suffisante pour évoquer cette affection, mais des douleurs persistantes associées à une déformation progressive ou à des anomalies radiologiques méritent un bilan médical. Un diagnostic adapté permet de prévenir certaines complications et de préserver la mobilité des patients.