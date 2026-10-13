Ostéoporose : cette maladie silencieuse qui peut provoquer des fractures sans prévenir

L'ostéoporose, maladie silencieuse, fragilise les os sans douleur visible jusqu'à une fracture, souvent au niveau des vertèbres, du poignet ou de la hanche. La prévention et la prise en charge nécessitent un diagnostic précoce, une alimentation riche en calcium, une activité physique et, si besoin, des traitements médicamenteux adaptés pour réduire le risque de fractures.

Elle ne provoque généralement aucune douleur avant l’apparition d’une fracture. L’ostéoporose est une maladie du squelette qui fragilise progressivement les os et augmente le risque de fractures, notamment au niveau des vertèbres, du poignet et de la hanche. Particulièrement fréquente après la ménopause, elle touche également les hommes et peut entraîner une perte importante d’autonomie lorsqu’elle n’est pas prise en charge.

Nos os sont des tissus vivants qui se renouvellent en permanence. Certaines cellules détruisent l’os ancien tandis que d’autres fabriquent du tissu osseux nouveau. Avec l’âge, cet équilibre peut se modifier et la destruction devenir plus importante que la formation. La masse osseuse diminue alors progressivement et la structure interne des os se fragilise. Chez les femmes, la baisse des œstrogènes après la ménopause accélère ce phénomène, ce qui explique la fréquence particulière de l’ostéoporose dans cette population. D’autres facteurs interviennent également, notamment les antécédents familiaux, la maigreur, certains traitements prolongés par corticoïdes ou des maladies affectant le métabolisme osseux.

Une fracture peut être le premier signe de la maladie

L’une des principales difficultés de l’ostéoporose est son caractère silencieux. Contrairement à l’arthrose, elle ne provoque généralement pas de douleurs articulaires et peut évoluer pendant plusieurs années sans manifestation particulière. La maladie est parfois découverte après une fracture survenue à l’occasion d’une chute de faible hauteur ou d’un traumatisme qui n’aurait normalement pas dû casser un os sain. Les fractures vertébrales peuvent même apparaître sans accident évident et entraîner des douleurs dorsales, une diminution de la taille ou une modification progressive de la posture. Une fracture de la hanche constitue une complication particulièrement redoutée chez les personnes âgées, car elle peut provoquer une perte durable d’autonomie.

Le diagnostic repose notamment sur l’ostéodensitométrie, un examen qui mesure la densité minérale osseuse à l’aide de rayons X à faible dose. Il permet d’évaluer la fragilité du squelette et de contribuer à estimer le risque de fracture. Les médecins prennent également en compte l’âge, les antécédents de fractures, les traitements, certaines maladies et les facteurs de risque individuels. Une personne peut ainsi présenter un risque élevé de fracture même lorsque sa densité osseuse ne se situe pas encore dans la catégorie correspondant à une ostéoporose établie.

Des traitements pour réduire le risque de fracture

La prise en charge vise avant tout à éviter les fractures. Une alimentation apportant suffisamment de calcium, un statut satisfaisant en vitamine D et une activité physique régulière, notamment des exercices de renforcement musculaire et d’équilibre, contribuent à préserver la santé osseuse. Chez les personnes âgées, la prévention des chutes occupe également une place essentielle : adaptation du logement, correction de certains troubles visuels et réévaluation de médicaments favorisant les vertiges peuvent réduire les risques d’accident. Ces mesures sont importantes, mais ne remplacent pas toujours un traitement médicamenteux lorsque le risque de fracture est élevé.

Plusieurs médicaments permettent aujourd’hui de réduire le risque de nouvelles fractures. Les bisphosphonates, par exemple, ralentissent la destruction osseuse, tandis que d’autres traitements agissent sur des mécanismes différents du renouvellement du squelette. Chez certains patients présentant une ostéoporose sévère, des médicaments stimulant la formation osseuse peuvent être proposés. Le choix dépend du niveau de risque, des antécédents de fracture, de l’âge et des éventuelles contre-indications. Un suivi régulier permet ensuite d’évaluer l’efficacité du traitement et de l’adapter si nécessaire.

L’ostéoporose rappelle qu’un os peut devenir fragile sans que la personne concernée ne ressente quoi que ce soit. Une fracture après une chute banale, particulièrement après 50 ans, ne devrait donc pas être considérée automatiquement comme un simple accident. Elle peut constituer le premier signe d’une fragilité osseuse nécessitant un bilan. Détecter la maladie suffisamment tôt permet de mettre en place des mesures adaptées et, surtout, de prévenir des fractures dont les conséquences peuvent être bien plus importantes que la blessure initiale.