La maladie de Biermer est une affection auto-immune qui entrave l'absorption de la vitamine B12, entraînant anémie et complications neurologiques. Les symptômes comprennent fatigue, troubles de la mémoire et fourmillements. Un traitement par injection de vitamine B12 est nécessaire à vie pour éviter des lésions irréversibles et surveiller le risque accru de cancers gastriques.

Fatigue intense, fourmillements dans les mains et les pieds, troubles de la mémoire ou difficultés à marcher : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie de Biermer. Cette affection auto-immune empêche l’organisme d’absorber correctement la vitamine B12, indispensable à la fabrication des globules rouges et au fonctionnement du système nerveux. Sans traitement, elle peut provoquer une anémie importante et des complications neurologiques parfois irréversibles.

La vitamine B12, également appelée cobalamine, intervient dans de nombreuses fonctions biologiques, notamment la production des cellules sanguines et le maintien de la gaine protectrice des fibres nerveuses. Pour être correctement absorbée dans l’intestin, elle doit généralement être associée à une protéine produite par l’estomac, appelée facteur intrinsèque. Dans la maladie de Biermer, le système immunitaire s’attaque notamment aux cellules gastriques responsables de la production de cette protéine. Cette réaction entraîne une gastrite auto-immune chronique et compromet progressivement l’absorption de la vitamine B12. Comme l’organisme possède des réserves importantes, plusieurs années peuvent s’écouler avant l’apparition des premiers symptômes.

Une fatigue qui peut s’accompagner de troubles neurologiques

La carence en vitamine B12 perturbe la fabrication des globules rouges, qui peuvent devenir anormalement volumineux. Une anémie dite macrocytaire peut alors apparaître, provoquant une fatigue persistante, une pâleur inhabituelle, un essoufflement à l’effort ou des palpitations. Certains patients présentent également une inflammation de la langue, qui devient rouge, lisse et parfois douloureuse. Une diminution de l’appétit, des troubles digestifs ou une perte de poids peuvent compléter le tableau. Ces manifestations restent cependant peu spécifiques et peuvent être attribuées à tort au vieillissement, au stress ou à une alimentation déséquilibrée.

Les complications neurologiques constituent l’un des principaux dangers de la maladie. Une carence prolongée peut provoquer des fourmillements, une diminution de la sensibilité des extrémités, des troubles de l’équilibre ou des difficultés à coordonner les mouvements. Des problèmes de concentration, des troubles de la mémoire et des modifications de l’humeur peuvent également apparaître. Ces manifestations sont parfois présentes même en l’absence d’anémie. Le diagnostic repose sur des analyses sanguines permettant notamment de mesurer le taux de vitamine B12 et d’évaluer les caractéristiques des globules rouges. La recherche d’anticorps dirigés contre le facteur intrinsèque peut aider à confirmer l’origine auto-immune de la carence.

Un traitement généralement efficace, mais nécessaire à vie

La prise en charge repose sur une supplémentation en vitamine B12 destinée à compenser le défaut d’absorption. Les injections intramusculaires constituent le traitement habituel de la maladie de Biermer, notamment lorsque des manifestations neurologiques sont présentes. Dans certaines situations, une supplémentation orale à forte dose peut également être envisagée sous contrôle médical. Contrairement à une carence provoquée uniquement par une alimentation insuffisante, la maladie de Biermer nécessite généralement un traitement à vie, car le mécanisme auto-immun responsable de la mauvaise absorption persiste. Une amélioration des paramètres sanguins est souvent observée rapidement après le début du traitement, tandis que la récupération neurologique peut nécessiter plusieurs mois.

La surveillance ne concerne pas uniquement la carence vitaminique. La gastrite auto-immune associée à la maladie de Biermer augmente également le risque de certaines tumeurs gastriques, notamment les adénocarcinomes et certaines tumeurs neuroendocrines. Une endoscopie digestive peut donc être indiquée lors du diagnostic, puis une surveillance adaptée peut être proposée selon les anomalies constatées. La maladie peut également être associée à d’autres affections auto-immunes, notamment certaines maladies de la thyroïde. Un suivi médical régulier permet ainsi de contrôler l’efficacité du traitement et de rechercher d’éventuelles complications.

Une fatigue chronique ou des fourmillements dans les jambes ne signifient pas nécessairement qu’une personne souffre de maladie de Biermer. Toutefois, leur association avec une anémie, des troubles de l’équilibre ou une diminution progressive de la sensibilité mérite un bilan médical. L’intérêt d’un diagnostic précoce est particulièrement important, car certaines lésions neurologiques peuvent persister malgré la correction de la carence lorsqu’elles sont trop avancées. Cette maladie rappelle qu’un déficit vitaminique peut avoir des conséquences bien plus graves qu’une simple baisse d’énergie, alors même qu’un traitement relativement accessible permet généralement de prévenir son aggravation.