Le projet français Genesis a développé une peau artificielle vivante susceptible d'être greffée sur des patients, après cinq années de recherche. Grâce à sa capacité de cryopréservation, cette innovation vise à réduire les prélèvements de peau sur les patients, avec des essais cliniques prévus pour 2030.

Le projet français Genesis vient de franchir une étape importante dans la médecine régénérative. Après cinq années de recherche, le groupe URGO et ses partenaires scientifiques ont annoncé, le 20 novembre 2026, avoir développé en laboratoire une peau artificielle vivante, pouvant être conservée par congélation et conçue pour être greffée. Les premiers essais sur des patients sont envisagés à l’horizon 2030.

Cette innovation est le fruit d’une collaboration entre plusieurs acteurs français de la recherche et de l’industrie, notamment URGO, le CNRS, l’université Claude Bernard Lyon 1, le Centre d’étude des cellules souches, l’Établissement français du sang et Dassault Systèmes. Soutenu par le programme France 2030, le consortium travaille depuis 2021 à la conception d’un substitut cutané capable de répondre aux besoins des patients souffrant de lésions graves de la peau.

Aujourd’hui, la prise en charge des grands brûlés repose notamment sur des greffes nécessitant le prélèvement de peau saine sur une autre partie du corps. Cette méthode peut imposer plusieurs interventions chirurgicales, prolonger les hospitalisations et provoquer des douleurs supplémentaires. Avec Genesis, les chercheurs ambitionnent de proposer une peau vivante fabriquée à l’avance et disponible pour les équipes médicales, afin de limiter le recours aux prélèvements sur les patients.

Des premiers essais cliniques espérés en 2030

La particularité de cette peau artificielle réside notamment dans sa capacité à être cryopréservée, c’est-à-dire conservée à très basse température avant son utilisation. Cette caractéristique pourrait faciliter sa production et son stockage, deux conditions essentielles pour envisager une utilisation hospitalière à grande échelle. Le consortium présente cette réalisation comme une première mondiale, tout en soulignant que plusieurs étapes restent nécessaires avant une éventuelle commercialisation.

Les chercheurs doivent désormais poursuivre les évaluations précliniques et préparer les études destinées à démontrer la sécurité et l’efficacité du dispositif chez l’être humain. Les premiers essais sur des patients sont visés pour 2030, sous réserve des résultats scientifiques et des autorisations réglementaires. Le passage d’une réussite en laboratoire à une application médicale courante constitue en effet un processus long, particulièrement pour un tissu vivant destiné à être implanté.

Une innovation qui pourrait transformer le traitement des brûlures

Si les prochaines étapes confirment les résultats obtenus, cette technologie pourrait modifier la prise en charge des grands brûlés, mais également ouvrir des perspectives pour certaines plaies complexes. La possibilité de disposer d’une peau artificielle prête à être greffée représenterait un progrès pour les services spécialisés, confrontés à des situations où la quantité de peau saine disponible chez le patient est parfois insuffisante.

Le projet Genesis illustre également les ambitions françaises dans les biotechnologies et la médecine régénérative. Son avancée doit être mise à l’honneur lors du sommet Choose France du 23 novembre 2026. Pour les équipes scientifiques, l’objectif est désormais de transformer cette réussite expérimentale en une solution thérapeutique accessible, tout en démontrant ses bénéfices réels pour les patients.