L’appendicite aiguë se manifeste par des douleurs abdominales, souvent localisées dans la partie inférieure droite, accompagnées de symptômes tels que nausées et fièvre. Un diagnostic rapide est crucial pour prévenir des complications graves, comme la perforation. Le traitement standard est l'appendicectomie, mais des options antibiotiques peuvent être considérées dans certains cas.

Une douleur qui commence autour du nombril avant de se déplacer vers le bas du ventre, des nausées ou une fièvre modérée : ces symptômes peuvent révéler une appendicite aiguë. Cette inflammation de l’appendice, fréquente chez les enfants et les jeunes adultes, nécessite une évaluation médicale rapide. Si elle est généralement bien prise en charge, une appendicite non traitée peut parfois évoluer vers une perforation et provoquer une infection abdominale grave.

L’appendice est un petit prolongement du côlon situé habituellement dans la partie inférieure droite de l’abdomen. Son rôle exact reste discuté, même s’il semble participer à certaines fonctions immunitaires et à l’équilibre du microbiote intestinal. L’appendicite survient lorsque cet organe s’enflamme, parfois à la suite d’une obstruction de sa lumière par des matières fécales durcies ou un gonflement des tissus lymphatiques. Cette obstruction peut favoriser la multiplication des bactéries et augmenter la pression à l’intérieur de l’appendice. La maladie peut survenir à tout âge, mais elle est particulièrement fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes.

Une douleur qui se déplace progressivement vers la droite

Le tableau classique commence par une douleur diffuse autour du nombril ou dans la partie centrale de l’abdomen. Au fil des heures, celle-ci se localise souvent dans la fosse iliaque droite, c’est-à-dire la partie inférieure droite du ventre. La douleur devient généralement plus continue et peut s’aggraver lorsque la personne marche, tousse ou effectue certains mouvements. Une perte d’appétit, des nausées, des vomissements ou une fièvre modérée peuvent également apparaître. Toutefois, tous les patients ne présentent pas cette évolution caractéristique. Chez les enfants, les personnes âgées ou les femmes enceintes, les symptômes peuvent être plus atypiques et rendre le diagnostic difficile.

Le médecin recherche notamment une sensibilité abdominale localisée et d’éventuels signes d’irritation du péritoine, la membrane qui tapisse l’intérieur de l’abdomen. Des analyses sanguines peuvent montrer une augmentation des globules blancs ou des marqueurs inflammatoires, sans suffire à confirmer le diagnostic. Une échographie abdominale est souvent utilisée en première intention, particulièrement chez les enfants et les femmes enceintes. Un scanner peut être nécessaire lorsque le diagnostic reste incertain ou qu’une complication est suspectée. L’objectif est également d’écarter d’autres causes de douleurs abdominales, notamment une infection urinaire, une maladie digestive ou, chez les femmes, certaines urgences gynécologiques.

Une opération fréquente, mais pas toujours indispensable

Le traitement classique de l’appendicite repose sur l’appendicectomie, une intervention chirurgicale consistant à retirer l’appendice, généralement par cœlioscopie. Cette technique permet souvent une récupération relativement rapide lorsque l’inflammation n’est pas compliquée. Toutefois, la prise en charge a évolué : chez certains patients présentant une appendicite non compliquée, un traitement antibiotique peut être envisagé après une évaluation médicale précise. Cette stratégie évite parfois une opération immédiate, mais elle expose à un risque d’échec ou de récidive et ne convient pas à toutes les situations. Le choix dépend notamment des résultats de l’imagerie, de l’état général et des préférences du patient.

La complication la plus redoutée est la perforation de l’appendice, qui peut provoquer un abcès ou une péritonite, une inflammation infectieuse de la cavité abdominale. Ces situations nécessitent une prise en charge hospitalière urgente, associant antibiotiques et, selon les cas, chirurgie ou drainage d’un abcès. Une douleur qui devient très intense, un ventre particulièrement sensible, une fièvre élevée ou une dégradation de l’état général peuvent signaler une complication. Il est donc important de ne pas attendre plusieurs jours lorsqu’une douleur abdominale persistante et inhabituelle s’installe.

Toutes les douleurs dans le bas du ventre ne correspondent évidemment pas à une appendicite. Des troubles digestifs bénins peuvent provoquer des symptômes similaires, mais une douleur qui s’intensifie, se localise dans la partie inférieure droite de l’abdomen ou s’accompagne de fièvre et de vomissements mérite une consultation rapide. Une douleur abdominale intense associée à un malaise ou à un abdomen très douloureux impose une évaluation urgente. L’appendicite reste une maladie courante dont le pronostic est généralement favorable lorsqu’elle est reconnue et traitée à temps.