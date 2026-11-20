Novembre implique une diminution de la lumière naturelle qui affecte la santé mentale des hommes, entraînant fatigue et irritabilité. Ces symptômes, souvent sous-estimés, sont aggravés par des problématiques sociales et de la masculinité. Le recours aux soins est insuffisant, incitant à une meilleure reconnaissance des besoins psychologiques pour un accompagnement approprié.

La diminution de la lumière naturelle, les journées plus courtes et les préoccupations de fin d’année peuvent peser sur le moral. Chez certains hommes, cette période s’accompagne d’une fatigue persistante, d’une irritabilité accrue ou d’un repli sur soi. Pourtant, les difficultés psychologiques restent souvent peu exprimées. Les données de Santé publique France montrent que les hommes confrontés à un épisode dépressif consultent moins fréquemment que les femmes, un phénomène qui interroge les habitudes de prévention et d’accompagnement.

Avec l’arrivée de novembre, le rythme quotidien change progressivement. Les journées raccourcissent, les températures diminuent et les occasions de profiter de la lumière naturelle deviennent moins nombreuses. Pour certaines personnes, ces transformations saisonnières s’accompagnent d’une baisse d’énergie ou d’une modification de l’humeur. Il convient toutefois de distinguer une fatigue passagère d’un véritable trouble dépressif. Selon le service public d’information en santé, la dépression saisonnière concernerait entre 1 et 3 % de la population et se manifeste notamment par une tristesse persistante, une fatigue importante ou des modifications du sommeil.

Les hommes ne sont pas épargnés par ces difficultés. Les résultats du Baromètre 2024 de Santé publique France indiquent que 13 % des hommes adultes ont connu un épisode dépressif caractérisé au cours des douze mois précédents, contre 18 % des femmes. Ces chiffres montrent que la souffrance psychologique concerne une part importante de la population masculine, même si les diagnostics sont moins fréquents que chez les femmes. Le raccourcissement des journées ne constitue cependant pas une explication unique : les difficultés financières, professionnelles, familiales ou relationnelles peuvent également contribuer à fragiliser la santé mentale.

Une souffrance psychologique encore trop souvent passée sous silence

L’un des constats les plus préoccupants concerne le recours aux soins. Parmi les hommes ayant connu un épisode dépressif caractérisé, 65 % n’ont consulté aucun professionnel de santé, contre 50 % des femmes concernées. Cet écart souligne l’importance des obstacles à la prise en charge. Les statistiques ne permettent pas, à elles seules, d’en déterminer les causes, mais les représentations sociales de la masculinité peuvent jouer un rôle dans la manière dont certains hommes expriment leurs difficultés.

La pression à paraître autonome, à maîtriser ses émotions ou à résoudre seul ses problèmes peut compliquer la demande d’aide. Une fatigue importante peut alors être attribuée uniquement au travail, tandis qu’une irritabilité inhabituelle ou une perte d’intérêt pour les activités quotidiennes passent inaperçues. Pourtant, la dépression est une maladie qui nécessite parfois un accompagnement médical. Lorsque les symptômes persistent presque quotidiennement pendant au moins deux semaines, une consultation permet d’évaluer la situation et d’envisager une prise en charge adaptée.

La lumière, le sommeil et les relations sociales jouent un rôle important

Plusieurs habitudes peuvent contribuer à préserver l’équilibre psychologique pendant l’automne et l’hiver. L’exposition à la lumière naturelle, particulièrement le matin, aide à maintenir un rythme veille-sommeil régulier. L’activité physique, le maintien de relations sociales et des horaires de sommeil suffisamment stables peuvent également soutenir le bien-être. Ces mesures ne constituent toutefois pas un traitement suffisant lorsqu’une dépression est installée.

La luminothérapie peut être envisagée dans certaines situations, notamment en cas de trouble affectif saisonnier. Elle consiste à s’exposer à une lumière artificielle d’intensité définie, généralement à l’aide d’un équipement adapté. Son utilisation nécessite des précautions, particulièrement chez les personnes présentant certains troubles oculaires ou un trouble bipolaire. Un avis médical permet de déterminer si cette approche est appropriée et d’éviter une automédication inadaptée.

Reconnaître les signes et encourager la demande d’aide

La prévention passe aussi par une meilleure attention aux changements de comportement. Un homme qui s’isole, abandonne ses activités habituelles, dort beaucoup plus ou beaucoup moins qu’auparavant ou exprime un sentiment de découragement durable peut avoir besoin de soutien. Les proches peuvent jouer un rôle en favorisant un dialogue sans jugement et en encourageant une consultation lorsque les difficultés persistent. Il ne s’agit pas de poser un diagnostic, mais de reconnaître qu’une souffrance mérite d’être entendue.

En France, plusieurs dispositifs permettent d’accéder à un accompagnement psychologique, notamment par l’intermédiaire du médecin traitant ou du programme Mon soutien psy. En cas de détresse ou de pensées suicidaires, le 3114, numéro national de prévention du suicide, est accessible gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le mois de novembre peut ainsi être l’occasion de rappeler que la santé mentale masculine mérite la même attention que la santé physique, et que demander de l’aide constitue une démarche de prévention essentielle.