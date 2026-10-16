Santé mentale : une campagne fait changer d’avis 78 % des jeunes, mais les moyens restent insuffisants

La lutte contre les préjugés entourant les troubles psychiques semble progresser en France, particulièrement auprès des jeunes générations. Selon une étude réalisée par l’institut CSA pour la Fondation Falret, 54 % des personnes interrogées déclarent que la campagne de sensibilisation « À côté de la plaque » a modifié positivement leur perception des troubles de santé mentale. Ce résultat atteint 78 % chez les 18-24 ans et 70 % chez les 25-34 ans, confirmant une réceptivité particulièrement importante parmi les jeunes adultes. Lancée dans le cadre de la Grande Cause nationale consacrée à la santé mentale, cette campagne entend déconstruire les représentations négatives associées aux maladies psychiques. Elle rappelle notamment que des personnalités historiques comme Winston Churchill ou Marie Curie, présentées dans la campagne comme ayant connu des troubles psychiques, ont accompli des réalisations remarquables malgré leurs difficultés. L’objectif est de montrer qu’un diagnostic psychiatrique ne doit pas être considéré comme une condamnation à l’échec personnel ou professionnel. Selon les résultats communiqués, seuls 2 % des répondants estiment que la campagne a eu un effet négatif sur leur perception.

Conçue avec l’agence de communication BETC, l’opération a bénéficié d’une diffusion importante en octobre grâce à des espaces publicitaires mis gratuitement à disposition dans la presse, à la télévision et à la radio. Cette visibilité a permis à la Fondation Falret de toucher un public plus large que celui habituellement sensibilisé aux enjeux de santé mentale. L’étude CSA révèle notamment que 92 % des personnes interrogées considèrent qu’il est possible de réussir sa vie malgré un trouble psychique. Autre enseignement : un quart des répondants déclarant initialement ne pas s’intéresser à ces questions affirment avoir changé positivement de regard après avoir découvert la campagne. Pour Sandrine Broutin, directrice générale de la Fondation Falret, ces résultats montrent que les représentations collectives peuvent évoluer rapidement lorsque les personnes concernées sont présentées autrement qu’à travers leur maladie. Cette évolution demeure toutefois déclarative : l’étude mesure une modification de perception rapportée par les participants, et non une transformation directement observée de leurs comportements. Elle témoigne néanmoins de l’intérêt d’une communication accessible, capable d’aborder les troubles psychiques sans les réduire à des situations de crise ou à des parcours uniquement marqués par la souffrance.

Des progrès dans les mentalités qui ne suffisent pas à améliorer l’accès aux soins

Si la campagne obtient des résultats encourageants, la Fondation Falret souligne que la sensibilisation ne constitue qu’une première étape. En France, plusieurs millions de personnes vivent avec des troubles psychiques sévères et rencontrent régulièrement des difficultés pour accéder aux soins, trouver un emploi, conserver un logement ou faire reconnaître leurs droits. Les associations dénoncent notamment le manque de professionnels dans certains territoires, les délais d’attente pour obtenir une consultation spécialisée et les obstacles à l’accompagnement social. Le poids économique des troubles psychiques et de leurs conséquences est considérable, certaines estimations évoquant un coût global supérieur à 163 milliards d’euros par an. Ce montant doit toutefois être distingué des seules dépenses de l’Assurance maladie, puisqu’il intègre des coûts sociaux et économiques plus larges. La recherche en psychiatrie demeure également confrontée à des difficultés de financement. Selon les chiffres mis en avant par la Fondation Falret, cette discipline ne bénéficierait que de 2 à 4 % des financements de recherche, une proportion que l’organisation juge insuffisante au regard de l’ampleur des besoins. Cette situation alimente les interrogations sur les priorités accordées à la prévention, à l’innovation thérapeutique et à l’accompagnement des personnes concernées.

Face à ces constats, la Fondation Falret appelle les pouvoirs publics à transformer les progrès observés dans l’opinion en engagements concrets. L’organisation défend notamment la poursuite des campagnes nationales de sensibilisation, accompagnée d’une programmation pluriannuelle des politiques de santé mentale. Elle souhaite également la définition d’objectifs mesurables concernant l’accès aux soins, l’emploi, le logement et l’autonomie des personnes vivant avec des troubles psychiques. Le renforcement du financement de la recherche constitue une autre priorité, afin de favoriser le développement de nouveaux traitements et d’améliorer les dispositifs de prise en charge. Pour Jean-Yves Larrouturou, président de la Fondation Falret, les résultats de l’étude montrent que la société française est disposée à faire évoluer ses représentations, mais que cet élan doit désormais être accompagné par des décisions durables. La forte mobilisation des 18-24 ans apparaît particulièrement encourageante, dans une génération où les questions de santé mentale occupent une place croissante dans les discussions publiques. Reste néanmoins un défi majeur : faire en sorte que cette meilleure compréhension des troubles psychiques se traduise réellement dans la vie quotidienne des personnes concernées. Car si une campagne peut contribuer à réduire les préjugés, elle ne peut remplacer les professionnels de santé, les structures d’accueil et les moyens nécessaires à une prise en charge adaptée.