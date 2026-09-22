Psychiatrie : 9,7 milliards d’euros, mais un système toujours sous tension avant 2027

La psychiatrie française anticipe une réforme de financement significative pour 2027, avec une dotation de 9,7 milliards d’euros pour 2026. Malgré des investissements croissants, le secteur peine à répondre aux besoins croissants, notamment pour les soins des mineurs et des patients en situation de soin sans consentement, nécessitant une réévaluation des priorités. Des défis subsistent quant à l'accès aux soins et l'équité entre territoires.

La psychiatrie française prépare déjà son financement pour 2027 alors que la campagne budgétaire 2026 est encore en cours de déploiement. Cette année, la dotation populationnelle consacrée à la psychiatrie atteint environ 9,7 milliards d’euros, en progression de 2,2 %. Près de 55 millions d’euros de financements nouveaux sont également mobilisés pour plusieurs priorités, parmi lesquelles la pédopsychiatrie, les urgences psychiatriques, les unités pour malades difficiles et l’innovation organisationnelle. Des montants importants, mais qui interviennent dans un secteur où les besoins restent considérables : les dernières données consolidées montrent que plus de deux millions de patients sont suivis chaque année en ambulatoire dans les établissements autorisés en psychiatrie.

Derrière ces enveloppes se joue surtout une transformation plus profonde de la manière dont les établissements sont financés. La réforme repose davantage sur les besoins de la population d’un territoire et sur le nombre de patients suivis, plutôt que sur la seule reconduction des budgets historiques. En 2026, une première étape supplémentaire est franchie : la garantie protégeant les établissements contre une baisse trop brutale de leurs dotations commence à diminuer. Le niveau de sécurisation est désormais fixé à 97,5 % des ressources correspondantes perçues l’année précédente. Cette « désécurisation » progressive doit permettre au nouveau modèle de produire davantage d’effets, mais elle rend aussi la répartition des moyens entre établissements beaucoup plus sensible.

Mineurs et soins sans consentement au cœur des prochains arbitrages

Parmi les dossiers déjà travaillés pour 2027 figurent certaines prises en charge particulièrement complexes, notamment l’hospitalisation complète des mineurs et les soins psychiatriques sans consentement. Leur financement doit tenir compte de contraintes spécifiques : présence renforcée des équipes, sécurité, continuité des soins, accompagnement familial ou encore organisation territoriale. La pédopsychiatrie bénéficie déjà de moyens supplémentaires en 2026, avec notamment 25 millions d’euros intégrés à la dotation populationnelle pour développer les prises en charge périnatales, infantiles et adolescentes. Le sujet est d’autant plus stratégique que les capacités d’hospitalisation complète en psychiatrie se sont réduites sur le temps long et que, contrairement à d’autres disciplines hospitalières, le nombre de places alternatives en psychiatrie n’a pratiquement pas progressé en 2024.

La préparation de 2027 montre ainsi que la question psychiatrique ne se résume plus à annoncer de nouvelles enveloppes. L’enjeu consiste désormais à déterminer où l’argent doit être dirigé et quelles activités nécessitent une protection particulière. La réforme veut corriger progressivement les écarts historiques entre territoires en prenant davantage en compte la démographie, la pauvreté, l’offre médicale disponible ou encore les besoins des mineurs. Mais cette redistribution intervient alors que les établissements doivent simultanément absorber une demande élevée, maintenir leurs équipes et adapter leur offre. Les arbitrages financiers de 2027 constitueront donc une nouvelle étape importante pour mesurer la capacité du système à transformer des crédits supplémentaires en capacités de prise en charge réellement accessibles aux patients.