Un rapport de l'UNICEF France révèle que 35 % des enfants et adolescents éprouvent des difficultés psychiques importantes, exacerbées par des violences, la précarité et un accès limité aux soins. La prévention doit inclure écoute et protection, appelant les autorités à prioriser cette problématique et à renforcer les dispositifs de soutien.

La santé mentale des jeunes Français suscite une inquiétude grandissante. Selon un nouveau rapport publié ce mardi 17 novembre par l’UNICEF France, 35 % des enfants et adolescents interrogés présentent au moins une difficulté psychique élevée. L’enquête, menée auprès de plus de 23 000 jeunes, met notamment en évidence le poids des violences, de la précarité et du manque de soutien sur leur bien-être.

La santé mentale des enfants et des adolescents apparaît particulièrement fragilisée dans la septième Consultation nationale de l’UNICEF France. Plus de 23 000 jeunes âgés de 3 à 18 ans ont participé à cette enquête, qui révèle que 35 % des répondants présentent au moins une difficulté psychique élevée. Pour 22 % d’entre eux, ces difficultés ont des conséquences concrètes sur leur vie quotidienne. Les résultats montrent également d’importantes disparités selon les situations personnelles et familiales. Parmi les enfants et adolescents déclarant un handicap ou une maladie chronique, 41 % présentent des difficultés psychiques élevées. Les jeunes qui craignent que leur famille manque d’argent sont également davantage exposés à des troubles ayant un impact sur leur quotidien.

Le rapport souligne particulièrement les conséquences des violences subies pendant l’enfance. Parmi les adolescents ayant répondu aux questions correspondantes, 46 % déclarent avoir déjà été insultés ou humiliés par un adulte de leur foyer et 39 % affirment avoir reçu des coups, une gifle ou une fessée. Les données recueillies montrent également que certaines expériences traumatisantes sont fortement associées à une dégradation du bien-être psychologique. Selon l’UNICEF, chaque expérience négative supplémentaire pendant l’enfance augmente d’environ 54 % le risque de présenter des difficultés psychiques importantes affectant la vie quotidienne. L’organisation insiste ainsi sur le rôle déterminant de l’environnement familial, de la sécurité et des conditions de vie dans le développement des enfants.

Un accès aux soins encore difficile pour de nombreux jeunes

Au-delà des difficultés psychologiques elles-mêmes, l’enquête met en évidence les obstacles rencontrés par les enfants et adolescents pour obtenir de l’aide. Près de 90 % des répondants identifient au moins un frein à la consultation d’un professionnel de santé mentale, notamment le coût ou l’éloignement géographique. Le manque de soutien constitue également un facteur aggravant. Les jeunes présentant des difficultés psychiques ayant un impact sur leur quotidien sont davantage susceptibles de déclarer ne disposer d’aucune personne vers laquelle se tourner. La situation apparaît particulièrement préoccupante pour les enfants accueillis dans les institutions de protection de l’enfance, dont certains signalent un isolement important. Pour l’UNICEF, la prévention ne peut donc pas se limiter aux consultations médicales : elle doit également reposer sur l’écoute, la protection contre les violences et l’accompagnement au sein des familles et des établissements scolaires.

Face à ces résultats, l’UNICEF France appelle les pouvoirs publics à faire de la santé mentale des enfants une priorité durable. L’organisation recommande notamment de lutter contre la pauvreté, de renforcer la prévention des violences et de garantir un accès plus équitable aux professionnels et aux dispositifs de soutien. Elle insiste également sur la nécessité de mieux prendre en compte la parole des jeunes dans les décisions qui les concernent. Ces conclusions interviennent alors que la santé mentale a été reconduite comme Grande Cause nationale en 2026. Le rapport rappelle enfin que les difficultés psychiques ne relèvent pas uniquement de situations individuelles : elles sont étroitement liées aux conditions dans lesquelles les enfants grandissent. Pour les associations et les professionnels de santé, l’enjeu consiste désormais à repérer plus tôt les situations de souffrance et à permettre à chaque jeune de bénéficier d’un accompagnement adapté.