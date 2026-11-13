Des collyres innovants, comme Vizz, récemment approuvés aux États-Unis, pourraient permettre aux personnes presbytes de lire sans lunettes, en améliorant temporairement leur vision de près. Bien que prometteurs, ces traitements ne remplacent pas toutes les corrections visuelles et peuvent provoquer des effets indésirables. Leur disponibilité en Europe reste incertaine.

Et si quelques gouttes dans les yeux suffisaient pour lire sans lunettes ? Plusieurs collyres innovants, déjà autorisés aux États-Unis, permettent d’améliorer temporairement la vision de près chez les personnes souffrant de presbytie. Une avancée médicale prometteuse qui pourrait transformer le quotidien de millions de personnes, même si ces traitements ne constituent pas une solution définitive.

Porter des lunettes pour lire un message sur son téléphone, consulter un document ou déchiffrer une étiquette pourrait devenir moins nécessaire pour certaines personnes. Depuis plusieurs années, les laboratoires pharmaceutiques développent des collyres capables d’améliorer temporairement la vision de près. Ces traitements s’adressent principalement aux personnes atteintes de presbytie, un trouble visuel lié au vieillissement naturel de l’œil, qui apparaît généralement à partir de 40 ou 45 ans.

La presbytie se caractérise par une diminution progressive de la capacité du cristallin à faire la mise au point sur les objets proches. Les personnes concernées doivent souvent éloigner leur téléphone ou leur livre pour distinguer correctement les caractères. Jusqu’à présent, les lunettes de lecture, les lentilles multifocales et certaines interventions chirurgicales constituaient les principales solutions. Les nouveaux collyres proposent une approche différente, en améliorant la netteté de la vision pendant plusieurs heures sans modifier durablement la structure de l’œil.

Des gouttes capables d’améliorer la vision pendant plusieurs heures

Parmi les traitements développés figure Vizz, un collyre à base d’acéclidine autorisé par l’Agence américaine des médicaments, la FDA, en juillet 2025. Ce médicament agit principalement en réduisant le diamètre de la pupille. Ce mécanisme, comparable à celui d’un appareil photographique dont on réduit l’ouverture, augmente la profondeur de champ et permet de mieux distinguer les objets situés à proximité. Selon les résultats des essais cliniques, son effet peut durer jusqu’à dix heures chez certains patients.

D’autres traitements ont également été autorisés aux États-Unis, notamment Vuity, Qlosi et Yuvezzi. Ils reposent sur des substances actives et des formulations différentes, mais poursuivent un objectif similaire : permettre aux personnes presbytes d’effectuer certaines activités quotidiennes sans recourir systématiquement à leurs lunettes. Ces médicaments ne restaurent toutefois pas la souplesse du cristallin et n’empêchent pas la progression naturelle de la presbytie.

Une innovation qui ne convient pas à tous les troubles de la vue

Malgré les perspectives offertes par ces traitements, les spécialistes rappellent qu’ils ne peuvent pas remplacer toutes les corrections optiques. Les collyres destinés à la presbytie ne constituent pas une solution générale contre la myopie, l’hypermétropie ou l’astigmatisme. Leur efficacité dépend notamment de l’âge du patient, de son état de santé oculaire et de l’importance de ses difficultés visuelles.

Comme tout médicament, ces gouttes peuvent également provoquer des effets indésirables. Les plus fréquemment rapportés comprennent des maux de tête, des irritations oculaires, des rougeurs et une diminution de la luminosité perçue. Le rétrécissement de la pupille peut notamment rendre certaines activités plus difficiles dans l’obscurité, comme la conduite nocturne. Des complications rétiniennes rares ont aussi été signalées avec certains collyres de cette catégorie, ce qui justifie une évaluation ophtalmologique préalable.

Une nouvelle perspective pour des millions de presbytes

L’intérêt de ces traitements est considérable. La presbytie concerne une grande partie de la population à mesure que l’âge avance et peut devenir particulièrement contraignante dans les activités professionnelles et personnelles. Pour les personnes qui souhaitent se passer ponctuellement de lunettes de lecture, notamment lors de déplacements, de réunions ou d’activités sociales, les collyres pourraient représenter une alternative intéressante.

Leur développement ouvre ainsi une nouvelle voie dans la prise en charge des troubles de la vision liés à l’âge. Cependant, leur autorisation aux États-Unis ne signifie pas qu’ils sont automatiquement disponibles en France ou dans l’ensemble de l’Union européenne. Leur commercialisation dépend des procédures réglementaires propres à chaque territoire. En attendant, les lunettes restent une solution efficace, accessible et sans effet médicamenteux. Les gouttes pour la presbytie pourraient donc offrir davantage de liberté à certains patients, sans faire totalement disparaître le besoin de correction visuelle.