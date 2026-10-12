Glaucome : cette maladie des yeux qui peut rendre aveugle sans provoquer de douleur

Le glaucome, maladie oculaire progressive, endommage le nerf optique sans douleur ni symptômes visibles, rendant son diagnostic tardif. Il constitue une cause majeure de cécité. Un suivi régulier et précoce, incluant examens ophtalmologiques, traitement médicamenteux ou chirurgical, s'avèrent essentiels pour préserver la vision restante et ralentir l'évolution de la maladie.

Il peut progresser pendant des années sans douleur ni trouble visuel évident. Le glaucome est une maladie oculaire qui endommage progressivement le nerf optique et peut entraîner une perte irréversible de la vision. Souvent découvert tardivement, il constitue l’une des grandes causes de cécité dans le monde. Pourtant, un diagnostic précoce et des traitements adaptés permettent généralement de ralentir son évolution.

Le glaucome est une maladie qui touche le nerf optique, chargé de transmettre les informations visuelles de l’œil au cerveau. Dans sa forme la plus fréquente, le glaucome chronique à angle ouvert, les lésions apparaissent progressivement, souvent en lien avec une pression trop élevée à l’intérieur de l’œil. Cette pression n’est cependant pas le seul facteur en cause : certaines personnes développent un glaucome malgré une pression oculaire considérée comme normale. L’âge, les antécédents familiaux, une forte myopie ou certaines caractéristiques individuelles peuvent également augmenter le risque de développer la maladie.

Une perte de vision qui commence souvent sur les côtés

La particularité du glaucome chronique est qu’il peut longtemps évoluer sans provoquer de symptôme perceptible. Les premières atteintes concernent généralement le champ visuel périphérique, c’est-à-dire la capacité à voir ce qui se trouve sur les côtés sans tourner la tête. Comme la vision centrale reste souvent préservée au début, une personne peut continuer à lire, regarder la télévision ou conduire sans remarquer immédiatement les changements. Le cerveau compense en partie les zones visuelles manquantes, ce qui contribue à retarder la découverte de la maladie. Lorsque les troubles deviennent évidents, une partie importante des fibres du nerf optique peut déjà avoir été détruite.

Il existe toutefois une autre forme, beaucoup plus brutale : la crise aiguë de fermeture de l’angle. Elle peut provoquer une douleur intense dans un œil, une rougeur, une baisse rapide de la vision, des halos autour des lumières et parfois des nausées ou des vomissements. Contrairement au glaucome chronique, cette situation constitue une urgence ophtalmologique nécessitant une prise en charge immédiate. Mais dans l’immense majorité des cas de glaucome chronique, l’absence de douleur reste précisément l’un des principaux pièges de la maladie.

Des traitements pour préserver la vision restante

Le diagnostic repose sur plusieurs examens réalisés par l’ophtalmologiste. La mesure de la pression intraoculaire constitue une étape importante, mais elle ne suffit pas à elle seule. Le spécialiste examine également le nerf optique, notamment grâce à des techniques d’imagerie comme la tomographie par cohérence optique, appelée OCT, et évalue le champ visuel afin de rechercher d’éventuelles zones déficitaires. Ces examens permettent aussi de suivre l’évolution de la maladie et d’adapter les traitements au fil des années.

Il n’existe actuellement pas de traitement capable de restaurer les fibres du nerf optique déjà détruites par le glaucome. En revanche, plusieurs solutions permettent de ralentir ou de stopper sa progression chez de nombreux patients. Des collyres destinés à diminuer la pression intraoculaire sont fréquemment prescrits, tandis que certains traitements au laser ou interventions chirurgicales peuvent être proposés lorsque le contrôle de la pression reste insuffisant. La régularité du traitement et du suivi est essentielle, même lorsque le patient ne ressent aucun symptôme particulier.

Le glaucome rappelle ainsi qu’une bonne vision apparente ne garantit pas toujours des yeux en parfaite santé. Une personne peut conserver longtemps une excellente capacité à lire tout en perdant progressivement une partie de son champ visuel. C’est pourquoi les consultations ophtalmologiques prennent une importance particulière avec l’âge, notamment en présence d’antécédents familiaux. Une fois les lésions installées, elles sont irréversibles : tout l’enjeu consiste donc à découvrir la maladie avant qu’elle ne prive durablement le patient d’une partie de sa vision.