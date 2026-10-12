BPCO : cette maladie des poumons que beaucoup de fumeurs découvrent trop tard

La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie des poumons souvent méconnue, dont les symptômes sont banalisés par les fumeurs. Bien que le tabac soit le principal facteur de risque, des diagnostics précoces via des examens simples comme la spirométrie permettent d'intervenir efficacement. Un arrêt du tabac et une prise en charge adaptée peuvent ralentir son évolution.

Une toux persistante au réveil, des crachats réguliers ou un essoufflement qui s’aggrave progressivement : ces symptômes sont souvent considérés comme les conséquences ordinaires du tabagisme. Pourtant, ils peuvent révéler une bronchopneumopathie chronique obstructive, plus connue sous le nom de BPCO. Cette maladie respiratoire peut évoluer pendant des années avant d’être diagnostiquée et entraîner, dans ses formes les plus graves, une insuffisance respiratoire.

La BPCO est une maladie chronique caractérisée par une obstruction persistante des voies respiratoires, qui rend progressivement plus difficile la circulation de l’air dans les poumons. Le tabac en constitue le principal facteur de risque dans les pays industrialisés, même si certaines expositions professionnelles aux poussières, fumées ou produits chimiques peuvent également favoriser son apparition. Contrairement à une simple bronchite passagère, la BPCO s’accompagne de modifications durables des bronches et parfois d’une destruction des alvéoles pulmonaires, appelée emphysème. La maladie apparaît généralement après plusieurs années d’exposition et peut longtemps progresser sans provoquer de symptômes suffisamment importants pour inquiéter le patient.

Une toux de fumeur qui peut cacher une véritable maladie

Les premiers signes sont souvent discrets. Une personne commence par tousser régulièrement le matin, parfois avec des crachats, puis remarque qu’elle s’essouffle davantage lorsqu’elle monte des escaliers ou marche rapidement. Avec le temps, des activités autrefois faciles peuvent devenir éprouvantes. Certains patients finissent par réduire inconsciemment leurs déplacements pour éviter d’être essoufflés, ce qui masque temporairement l’aggravation de leur état. Des infections respiratoires répétées et des épisodes de bronchite plus sévères peuvent également survenir, contribuant à détériorer progressivement la fonction pulmonaire.

Le diagnostic repose sur un examen relativement simple appelé spirométrie. Le patient doit souffler fortement dans un appareil qui mesure notamment la quantité d’air expirée et la vitesse à laquelle elle est expulsée. Cet examen permet de mettre en évidence une obstruction persistante des voies respiratoires, y compris après l’administration d’un médicament bronchodilatateur. Une radiographie ou un scanner peuvent compléter le bilan dans certaines situations, mais ne remplacent pas la spirométrie pour confirmer la maladie. Chez une personne de plus de 40 ans ayant fumé et présentant une toux chronique ou un essoufflement inhabituel, une évaluation respiratoire peut ainsi permettre de découvrir une BPCO avant l’apparition de complications importantes.

Arrêter le tabac reste la mesure la plus importante

Il n’existe pas actuellement de traitement permettant de réparer entièrement les lésions pulmonaires déjà installées. En revanche, une prise en charge adaptée peut ralentir l’évolution de la maladie, réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie. L’arrêt du tabac constitue la mesure essentielle pour les patients fumeurs, quel que soit le stade de leur BPCO. Des médicaments inhalés, principalement des bronchodilatateurs, permettent de faciliter la respiration en ouvrant davantage les voies aériennes. Dans certaines situations, des corticoïdes inhalés peuvent également être prescrits, notamment chez des patients présentant des exacerbations répétées.

La réadaptation respiratoire occupe aussi une place importante dans le traitement. Elle associe une activité physique adaptée, des exercices destinés à améliorer la tolérance à l’effort et un accompagnement pour mieux vivre avec la maladie. Dans les formes avancées, lorsque les poumons ne parviennent plus à assurer une oxygénation suffisante du sang, une oxygénothérapie au long cours peut devenir nécessaire. Les médecins cherchent également à prévenir les exacerbations, ces aggravations brutales de la toux, de l’essoufflement ou des crachats, qui peuvent être déclenchées notamment par une infection ou un épisode de pollution et nécessiter parfois une hospitalisation.

La BPCO souffre finalement d’un problème majeur : ses premiers symptômes sont trop souvent banalisés. Tousser chaque matin pendant des mois ou être de plus en plus essoufflé ne constitue pas une conséquence inévitable de l’âge ou du tabac. Une consultation et une mesure du souffle peuvent permettre d’identifier une maladie qui, sans prise en charge, risque de réduire progressivement les capacités respiratoires. Plus le diagnostic intervient tôt, plus il devient possible d’agir pour préserver la fonction pulmonaire et éviter que les gestes les plus simples du quotidien ne deviennent difficiles.