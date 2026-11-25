L'OMS met en lumière les inégalités de santé souvent dissimulées derrière des statistiques nationales. Bien que de nombreux pays affirment intégrer la réduction des inégalités dans leurs stratégies, peu disposent des ressources nécessaires pour traiter ces disparités. L'organisation appelle à une amélioration des données, tout en soulignant l'impact des conditions sociales sur la santé.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) attire l’attention sur les disparités sanitaires qui persistent au sein des populations. Derrière les moyennes nationales, souvent utilisées pour mesurer les progrès en matière de santé publique, se cachent d’importantes différences dans l’accès aux soins, la prévention et les conditions de vie, notamment en fonction des revenus, du niveau d’éducation et du lieu de résidence.

Publié mardi 24 novembre 2026, le premier atlas mondial consacré aux systèmes de suivi des inégalités de santé s’appuie sur les informations fournies par 161 pays, représentant 89 % de la population mondiale. Si 89 % des pays ayant répondu à l’indicateur concerné déclarent intégrer la réduction des inégalités sanitaires dans leur stratégie nationale, seuls 65 % des États participants disposent d’un service ministériel chargé d’exploiter les données relatives à ces disparités. À peine un pays sur cinq a publié un rapport spécifiquement consacré à cette problématique au cours des dix dernières années.

En Europe, 187 millions de personnes touchées par des inégalités évitables

Dans un rapport distinct également publié mardi, le bureau européen de l’OMS estime que 187 millions de personnes, soit un habitant sur cinq dans sa région, subissent les conséquences d’inégalités sanitaires et sociales évitables. Depuis 2010, la proportion de femmes en âge de travailler disposant de faibles revenus et déclarant un état de santé mauvais ou moyen est passée de 36 % à 43 %. Chez les hommes appartenant à la même catégorie économique, cette proportion a progressé de 32 % à 42 %, tandis qu’elle demeure relativement stable parmi les populations les plus aisées.

Face à ces constats, l’OMS recommande aux gouvernements d’améliorer leurs systèmes de collecte de données, notamment concernant les revenus, le handicap, le niveau d’instruction et la situation migratoire. L’organisation préconise également de renforcer l’accessibilité financière des soins et d’agir sur les facteurs sociaux qui influencent la santé, tels que le logement, l’emploi et la sécurité économique. L’objectif est de mieux identifier les populations vulnérables afin d’adapter les politiques publiques à leurs besoins réels.