La polykystose rénale, maladie génétique fréquente, se manifeste par la formation progressive de kystes dans les reins, pouvant mener à une insuffisance rénale chronique. Les symptômes, souvent silencieux, apparaissent généralement à l’âge adulte et incluent hypertension et douleurs abdominales. Bien qu'aucun traitement ne guérit la maladie, des mesures peuvent ralentir son évolution.

Hypertension artérielle, douleurs dans le dos, présence de sang dans les urines ou augmentation du volume de l’abdomen : ces symptômes peuvent parfois révéler une polykystose rénale. Cette maladie génétique se caractérise par la formation progressive de nombreux kystes dans les reins. Longtemps silencieuse, elle peut entraîner une insuffisance rénale chronique nécessitant, dans les formes les plus avancées, une dialyse ou une transplantation.

La polykystose rénale autosomique dominante est l’une des maladies rénales héréditaires les plus fréquentes. Elle est principalement liée à des anomalies des gènes PKD1 et PKD2, qui interviennent dans le fonctionnement des cellules rénales. Ces anomalies favorisent la formation de cavités remplies de liquide, appelées kystes, qui augmentent progressivement de taille et peuvent comprimer les tissus environnants. Au fil des années, les reins peuvent devenir considérablement plus volumineux et perdre une partie de leur capacité à filtrer le sang. Lorsqu’un parent est atteint de cette forme de polykystose, chaque enfant présente généralement un risque de 50 % d’hériter de l’anomalie génétique.

Une maladie qui peut rester silencieuse pendant plusieurs décennies

Les premières manifestations apparaissent souvent à l’âge adulte, même si les kystes peuvent commencer à se développer bien plus tôt. L’hypertension artérielle constitue fréquemment l’un des premiers signes, parfois avant même que la fonction rénale ne soit altérée. Des douleurs lombaires ou abdominales peuvent apparaître à mesure que les reins augmentent de volume. Certains patients présentent également des épisodes de sang dans les urines, notamment lorsqu’un kyste saigne, ainsi que des calculs rénaux ou des infections urinaires. Dans les formes avancées, l’augmentation du volume des reins et parfois du foie peut provoquer une sensation de pesanteur abdominale et perturber la digestion.

La maladie ne concerne pas exclusivement les reins. Des kystes peuvent également se développer dans le foie, généralement sans altérer directement son fonctionnement. Les personnes atteintes présentent par ailleurs un risque accru d’anévrisme intracrânien, même si cette complication ne concerne qu’une minorité des patients. Le diagnostic repose principalement sur l’échographie rénale, qui permet de visualiser les kystes, ainsi que sur les antécédents familiaux. Une IRM ou une analyse génétique peut être proposée lorsque le diagnostic reste incertain ou pour préciser le risque d’évolution. Des analyses sanguines et urinaires permettent parallèlement d’évaluer la fonction rénale.

Des traitements pour retarder l’insuffisance rénale

Il n’existe actuellement aucun traitement permettant de faire disparaître définitivement l’ensemble des kystes. La prise en charge vise principalement à ralentir la dégradation des reins et à prévenir les complications. Le contrôle de la pression artérielle occupe une place essentielle, notamment grâce à des médicaments adaptés et à une réduction des apports excessifs en sel. Chez certains adultes présentant un risque de progression rapide, un médicament appelé tolvaptan peut être prescrit afin de ralentir l’augmentation du volume rénal et le déclin de la fonction des reins. Ce traitement nécessite toutefois une surveillance particulière du foie et peut provoquer une augmentation importante du volume des urines.

L’évolution de la maladie varie considérablement selon les patients. Certaines personnes conservent une fonction rénale satisfaisante jusqu’à un âge avancé, tandis que d’autres développent une insuffisance rénale sévère plus précocement. Lorsque les reins ne parviennent plus à assurer correctement leur rôle, une dialyse ou une transplantation rénale peut devenir nécessaire. Le suivi néphrologique permet également d’adapter les traitements, de prévenir certaines complications cardiovasculaires et d’évaluer l’intérêt d’un dépistage des anévrismes cérébraux chez les patients présentant des facteurs de risque particuliers.

La découverte d’un kyste rénal isolé ne signifie pas qu’une personne souffre de polykystose. Les kystes simples sont fréquents, notamment avec l’avancée en âge, et restent généralement bénins. En revanche, la présence de nombreux kystes dans les deux reins, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne d’antécédents familiaux ou d’une hypertension précoce, mérite une évaluation spécialisée. Identifier la maladie avant l’apparition d’une insuffisance rénale importante permet d’organiser une surveillance adaptée et de mettre en œuvre les mesures susceptibles de préserver durablement le fonctionnement des reins.