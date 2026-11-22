La circulation du Covid-19 augmente en France, touchant principalement les adultes. Les indicateurs dans les établissements de santé se détériorent, bien que la situation reste sous contrôle. Les autorités recommandent la vaccination pour les populations vulnérables et rappellent l'importance des mesures de prévention face à l'arrivée de l'hiver.

La circulation du Covid-19 s’intensifie de nouveau en France à l’approche de l’hiver. Selon le dernier bulletin de Santé publique France, publié le 18 novembre 2026, les indicateurs progressent nettement en médecine de ville, dans les établissements médico-sociaux et à l’hôpital. Cette hausse concerne particulièrement les adultes, même si les autorités sanitaires soulignent que les conséquences sur le système de soins restent, pour le moment, limitées.

Les données recueillies entre le 9 et le 15 novembre montrent une accélération de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire national. Les consultations médicales et les passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 augmentent, tandis que les analyses virologiques confirment une présence plus importante du virus. Les établissements accueillant des personnes âgées ou fragiles font également l’objet d’une surveillance renforcée, en raison de l’augmentation des signalements de cas groupés d’infections respiratoires.

Cette progression ne signifie toutefois pas que les hôpitaux sont confrontés à une nouvelle crise sanitaire majeure. Santé publique France précise que le recours aux soins pour Covid-19 demeure à un niveau relativement faible, malgré la hausse des indicateurs. La proportion de décès mentionnant cette infection progresse légèrement, sans atteindre des niveaux préoccupants à l’échelle nationale. Les autorités appellent donc à la vigilance, sans évoquer de situation comparable aux grandes vagues épidémiques des années précédentes.

Une circulation accrue à l’approche de l’hiver

La reprise du Covid-19 intervient dans un contexte de circulation croissante des autres virus respiratoires. La grippe progresse également, avec deux régions métropolitaines, l’Île-de-France et les Hauts-de-France, entrées en phase pré-épidémique. Les indicateurs de bronchiolite augmentent eux aussi, même s’ils restent globalement inférieurs à ceux observés à la même période les années précédentes. Cette circulation simultanée de plusieurs virus pourrait entraîner une augmentation des consultations médicales dans les prochaines semaines.

Face à cette évolution, Santé publique France recommande aux personnes les plus vulnérables, notamment celles âgées de 65 ans et plus ou souffrant de maladies chroniques, de se faire vacciner contre le Covid-19 et la grippe. Les gestes de prévention restent également essentiels : aérer régulièrement les espaces clos, se laver les mains et porter un masque en cas de symptômes, particulièrement au contact de personnes fragiles. Les prochains bulletins épidémiologiques permettront de déterminer si cette hausse se poursuit et si elle entraîne des conséquences plus importantes sur les établissements de santé.