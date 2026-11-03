En 2025, la France recense 1 779 cas d'hépatite A, marquant une hausse de 76 % par rapport à 2024, selon Santé publique France. Cette recrudescence est liée à des épidémies localisées, notamment à Nantes et dans le Rhône. Les conditions d'hygiène et l'accès à l'eau potable sont des facteurs clés dans la transmission du virus.

L’hépatite A connaît une forte recrudescence en France. Selon le bilan publié lundi 2 novembre 2026 par Santé publique France, 1 779 cas ont été diagnostiqués en 2025, soit une augmentation de 76 % du taux de notification par rapport à 2024. Plusieurs épidémies locales, notamment à Nantes et dans le Rhône, expliquent en partie cette progression.

La circulation de l’hépatite A s’est nettement intensifiée sur le territoire français en 2025. Dans son dernier bulletin épidémiologique, Santé publique France fait état de 1 779 cas diagnostiqués et signalés au cours de l’année, contre environ 1 000 en 2024. Le taux de notification est ainsi passé de 1,5 à 2,6 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 76 %. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré depuis la mise en place de la déclaration obligatoire de la maladie en 2006, à l’exception de l’année 2017, marquée par une importante épidémie ayant entraîné 3 391 contaminations. Ces chiffres témoignent d’une reprise significative de la circulation du virus après plusieurs années de relative accalmie. L’agence sanitaire souligne toutefois que cette hausse s’explique notamment par des foyers épidémiques localisés et ne signifie pas que toutes les régions françaises ont été touchées de manière identique.

Plusieurs territoires ont particulièrement contribué à cette progression. En Loire-Atlantique, une épidémie survenue durant l’été dans la métropole nantaise a provoqué 227 cas, constituant l’un des principaux foyers identifiés en France. Dans le Rhône, 93 contaminations ont également été recensées entre juillet et septembre. À Mayotte, une augmentation du nombre de cas a été observée dès le début de l’année 2025, dans les semaines ayant suivi le passage du cyclone Chido et de la tempête Dikeledi. Les perturbations de l’approvisionnement en eau potable et les difficultés d’assainissement peuvent favoriser la transmission du virus, particulièrement dans les territoires où les infrastructures sanitaires sont fragilisées. Ces situations rappellent que la propagation de l’hépatite A dépend étroitement des conditions d’hygiène, de l’accès à une eau de qualité et de la rapidité des mesures de prévention mises en œuvre lors de l’apparition de cas groupés.

L’hépatite A est une infection virale qui touche le foie. Contrairement aux hépatites B et C, elle ne provoque pas d’infection chronique, mais peut entraîner une maladie aiguë parfois sévère. Le virus se transmet principalement par voie féco-orale, notamment lorsque des mains, des aliments ou de l’eau sont contaminés par des matières fécales infectées. La contamination peut également survenir lors de contacts rapprochés avec une personne porteuse du virus. Les symptômes comprennent généralement une fatigue importante, de la fièvre, des nausées, des douleurs abdominales et, dans certains cas, une jaunisse caractérisée par une coloration jaune de la peau et du blanc des yeux. Si la plupart des personnes guérissent spontanément en quelques semaines, des complications hépatiques graves peuvent apparaître, particulièrement chez les personnes âgées ou déjà atteintes d’une maladie du foie. Les enfants peuvent, quant à eux, présenter des formes peu symptomatiques tout en participant à la transmission du virus.

Face à cette recrudescence, Santé publique France rappelle l’importance des mesures de prévention. Le lavage régulier des mains au savon, notamment après être allé aux toilettes et avant de préparer les repas, constitue une protection essentielle. L’accès à l’eau potable et le respect des règles d’hygiène alimentaire jouent également un rôle majeur. La vaccination reste le moyen le plus efficace de prévenir l’infection chez les personnes exposées à un risque particulier, notamment certains voyageurs, les personnes atteintes de maladies chroniques du foie et les contacts proches d’un malade. Lorsqu’un cas est identifié, les autorités sanitaires peuvent organiser des investigations et proposer une vaccination rapide à l’entourage afin de limiter les contaminations secondaires. Le bilan de 2025 souligne ainsi la nécessité de maintenir une surveillance épidémiologique active et de renforcer les actions de prévention dans les territoires les plus exposés. Pour les autorités de santé, l’enjeu est désormais de contenir les foyers de transmission et d’éviter que cette augmentation ne se prolonge au cours des prochaines années.