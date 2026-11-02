Le 2 novembre 2026, Novo Nordisk lance en France une version orale du Wegovy, traitement contre l'obésité, remplaçant les injections hebdomadaires. Bien que non remboursée par l'Assurance maladie, cette nouveauté vise à attirer les patients réticents aux piqûres, tout en intensifiant la compétition sur un marché en pleine expansion.

Le marché français des médicaments contre l’obésité franchit une nouvelle étape ce lundi 2 novembre 2026. Le laboratoire danois Novo Nordisk lance dans les pharmacies françaises une version en comprimé de son traitement Wegovy, jusqu’ici commercialisé sous forme d’injection hebdomadaire. Cette nouvelle présentation, qui contient la même molécule, le sémaglutide, permet aux patients de prendre leur médicament par voie orale, une fois par jour. Disponible uniquement sur ordonnance, elle ne sera toutefois pas remboursée par l’Assurance maladie à son lancement. Son arrivée intervient dans un contexte de concurrence croissante entre les laboratoires pharmaceutiques sur un marché mondial de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Avec cette nouvelle formule, Novo Nordisk entend séduire les patients réticents aux injections. Le Wegovy appartient à la famille des agonistes des récepteurs du GLP-1, des médicaments qui imitent une hormone naturellement produite par l’organisme et contribuent à réguler l’appétit et la sensation de satiété. La version orale doit être prise chaque matin à jeun, après au moins huit heures sans manger, avec une petite quantité d’eau. Les patients doivent ensuite attendre au minimum trente minutes avant de prendre leur petit-déjeuner ou d’autres médicaments par voie orale. Le traitement est proposé en quatre dosages, de 1,5 à 25 milligrammes, avec une augmentation progressive des doses. Il s’adresse aux adultes présentant un indice de masse corporelle d’au moins 30, ou d’au moins 27 lorsqu’une maladie liée au surpoids est également présente. Comme la version injectable, il doit accompagner une alimentation adaptée et une activité physique régulière.

Un traitement prometteur, mais un coût important pour les patients

Les résultats cliniques ont contribué à accélérer l’arrivée de cette nouvelle présentation sur le marché européen. Dans l’essai OASIS 4, le sémaglutide oral administré à la dose de 25 milligrammes a permis d’obtenir une perte de poids moyenne de 16,6 % après 64 semaines chez les participants ayant suivi le traitement conformément au protocole. Ces résultats sont proches de ceux observés avec certaines formulations injectables, même si les comparaisons entre essais doivent être interprétées avec prudence. Les effets indésirables restent également similaires, notamment les nausées, les vomissements, la diarrhée et la constipation. Le médicament nécessite donc un suivi médical, particulièrement lors de l’augmentation des doses. Sur le plan financier, Novo Nordisk a annoncé un prix conseillé débutant à 169 euros pour un mois de traitement, avec des tarifs pouvant atteindre 235 euros selon le dosage. Les pharmacies restent libres de fixer leurs prix, puisque cette version n’est pas remboursée. Une différence notable avec le Wegovy injectable, dont la prise en charge par l’Assurance maladie est possible depuis juin 2026 sous certaines conditions.

Cette commercialisation représente également un enjeu stratégique majeur pour Novo Nordisk. Le groupe danois, qui a contribué à populariser les traitements à base de GLP-1 avec Ozempic et Wegovy, doit désormais faire face à la concurrence du laboratoire américain Eli Lilly, notamment avec son médicament Mounjaro. L’arrivée d’un comprimé pourrait permettre d’élargir le marché à des patients qui hésitent à commencer un traitement injectable, tout en renforçant la présence du laboratoire dans les pharmacies. Elle pourrait également modifier les habitudes de prescription et intensifier la compétition commerciale entre les fabricants. Mais plusieurs obstacles demeurent, à commencer par le prix, la nécessité d’un traitement prolongé et les interrogations sur le maintien de la perte de poids après son arrêt. Pour les professionnels de santé, l’enjeu sera de déterminer quels patients peuvent réellement bénéficier de cette nouvelle option. Pour l’industrie pharmaceutique, l’arrivée du Wegovy oral confirme que la lutte contre l’obésité est devenue l’un des secteurs les plus disputés du marché mondial du médicament.