Le syndrome de Cushing, causé par un excès de cortisol, se manifeste par des symptômes variés, notamment une prise de poids abdominale, des vergetures et une fatigue musculaire. Ce désordre hormonal peut entraîner des complications graves, nécessitant un diagnostic précis et un traitement adapté, souvent chirurgical, afin de limiter ses effets à long terme.

Prise de poids principalement au niveau du ventre, visage qui s’arrondit, apparition de vergetures violacées ou fatigue musculaire importante : ces symptômes peuvent parfois révéler un syndrome de Cushing. Cette affection hormonale, provoquée par un excès prolongé de cortisol, peut entraîner des complications cardiovasculaires, métaboliques et osseuses. Son diagnostic reste parfois difficile, car ses premières manifestations ressemblent à celles de troubles beaucoup plus fréquents.

Le cortisol est une hormone produite par les glandes surrénales, situées au-dessus des reins. Il joue un rôle essentiel dans la régulation du métabolisme, de la pression artérielle et de la réponse de l’organisme au stress. Mais lorsqu’il est présent en quantité excessive pendant une période prolongée, il peut provoquer de nombreuses perturbations. Le syndrome de Cushing peut notamment être lié à la prise prolongée de médicaments corticoïdes à des doses suffisamment élevées. Plus rarement, il résulte d’une production excessive de cortisol par l’organisme, parfois en raison d’une tumeur de l’hypophyse ou d’une glande surrénale. Lorsque l’origine est une tumeur hypophysaire produisant trop d’ACTH, on parle plus précisément de maladie de Cushing.

Une prise de poids qui s’accompagne de signes caractéristiques

Les manifestations physiques peuvent s’installer progressivement sur plusieurs mois ou années. Une accumulation de graisse au niveau de l’abdomen, du visage et parfois de la nuque peut apparaître, tandis que les bras et les jambes deviennent relativement plus fins en raison d’une diminution de la masse musculaire. La peau peut devenir fragile, avec des ecchymoses fréquentes, une cicatrisation plus lente et de larges vergetures rouge violacé, notamment sur le ventre. Certaines personnes présentent également une faiblesse musculaire importante, particulièrement lorsqu’elles doivent monter des escaliers ou se relever d’une chaise. Chez les femmes, des troubles menstruels ou une augmentation de la pilosité peuvent compléter le tableau.

Les conséquences dépassent cependant les modifications de l’apparence physique. Un excès prolongé de cortisol peut favoriser l’hypertension artérielle, le diabète, l’ostéoporose et certaines infections. Des troubles du sommeil, de l’humeur ou de la concentration peuvent également apparaître. Le diagnostic repose sur des examens hormonaux spécifiques, notamment la mesure du cortisol salivaire tard le soir, du cortisol urinaire sur 24 heures ou la réalisation d’un test de freinage à la dexaméthasone. Les médecins cherchent ensuite à identifier l’origine de l’excès hormonal grâce à des analyses complémentaires et, lorsque cela est nécessaire, à une imagerie de l’hypophyse ou des glandes surrénales.

Des traitements qui dépendent de l’origine de l’excès hormonal

Lorsque le syndrome de Cushing est provoqué par un traitement prolongé par corticoïdes, la prise en charge consiste à réévaluer ce traitement avec le médecin prescripteur. Il est essentiel de ne jamais interrompre brutalement une corticothérapie prolongée, car les glandes surrénales peuvent avoir temporairement perdu leur capacité à produire suffisamment de cortisol. Lorsque la maladie est liée à une tumeur responsable d’une production excessive d’hormones, une intervention chirurgicale constitue souvent le traitement privilégié lorsque celle-ci est possible. Des médicaments capables de réduire la production ou les effets du cortisol peuvent également être utilisés dans certaines situations.

La récupération peut prendre du temps, même après la normalisation du cortisol. Les modifications métaboliques, la faiblesse musculaire ou les troubles osseux ne disparaissent pas nécessairement immédiatement. Certains patients nécessitent également un traitement hormonal transitoire après une opération, le temps que l’organisme retrouve un fonctionnement normal. Un suivi endocrinologique prolongé permet de surveiller les éventuelles récidives et de traiter les complications associées, notamment cardiovasculaires et métaboliques.

Le syndrome de Cushing reste rare et une prise de poids isolée ne doit évidemment pas faire suspecter automatiquement cette maladie. En revanche, une modification rapide et inhabituelle de la silhouette associée à des vergetures violacées, une faiblesse musculaire importante, des ecchymoses fréquentes ou une hypertension difficile à contrôler peut justifier un bilan hormonal. Identifier un excès pathologique de cortisol permet de traiter sa cause et de limiter les conséquences d’un dérèglement hormonal qui peut affecter durablement l’ensemble de l’organisme.