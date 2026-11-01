Maladie de Horton : ces maux de tête qui peuvent annoncer une perte brutale de la vision

La maladie de Horton, une inflammation des artères, se manifeste souvent par des maux de tête inhabituels chez les personnes de plus de 50 ans, accompagnés de douleurs temporales et de gêne à la mâchoire. Un diagnostic précoce et un traitement rapide par corticoïdes sont cruciaux pour éviter une perte de vision irréversible.

Un mal de tête inhabituel après 50 ans, une douleur au niveau des tempes ou une gêne dans la mâchoire pendant les repas : ces symptômes peuvent parfois révéler une maladie de Horton. Cette inflammation des artères, également appelée artérite à cellules géantes, constitue une urgence médicale lorsqu’elle menace les vaisseaux qui alimentent les yeux. Sans traitement rapide, elle peut provoquer une perte de vision irréversible.

La maladie de Horton est une vascularite, c’est-à-dire une inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Elle touche principalement les artères de moyen et gros calibre, notamment certaines branches de l’artère carotide situées au niveau de la tête, mais peut également concerner l’aorte et d’autres grands vaisseaux. La maladie apparaît presque exclusivement après 50 ans et touche davantage les femmes. Son origine exacte reste imparfaitement comprise, mais elle implique une réaction immunitaire anormale au niveau de la paroi artérielle. L’inflammation peut progressivement rétrécir les vaisseaux et réduire l’apport sanguin aux tissus qu’ils alimentent.

Des douleurs aux tempes et une mâchoire qui fatigue en mangeant

L’un des signes les plus fréquents est l’apparition d’un mal de tête récent et inhabituel, souvent localisé au niveau des tempes. Le cuir chevelu peut devenir sensible, au point que se coiffer ou poser la tête sur un oreiller devient douloureux. Un autre symptôme particulièrement évocateur est la claudication de la mâchoire : une douleur ou une fatigue musculaire apparaît pendant la mastication et oblige parfois la personne à interrompre son repas. Une fatigue importante, une fièvre modérée, une perte d’appétit ou un amaigrissement peuvent également accompagner la maladie. Certains patients présentent en parallèle une pseudo-polyarthrite rhizomélique, caractérisée par des douleurs et une raideur des épaules et des hanches.

La complication la plus redoutée concerne les yeux. Lorsque l’inflammation réduit brutalement la circulation sanguine vers le nerf optique ou la rétine, une baisse soudaine de la vision peut apparaître, parfois précédée d’épisodes transitoires de trouble visuel. Cette atteinte peut devenir irréversible et toucher l’autre œil en l’absence de traitement. Le diagnostic repose sur l’association des symptômes, des analyses sanguines recherchant une inflammation et d’examens spécialisés. Une échographie des artères temporales peut montrer des anomalies caractéristiques, tandis qu’une biopsie de l’artère temporale peut être réalisée dans certaines situations. L’imagerie des gros vaisseaux peut également être nécessaire pour rechercher une atteinte plus étendue.

Un traitement à commencer sans attendre certaines confirmations

Lorsqu’une maladie de Horton est fortement suspectée, particulièrement en présence de symptômes visuels, le traitement par corticoïdes doit être commencé rapidement, sans attendre nécessairement tous les résultats des examens. L’objectif est de contrôler l’inflammation et de prévenir les complications ischémiques, notamment la perte de vision. La dose et la voie d’administration dépendent de la gravité et de la présence éventuelle d’une atteinte ophtalmologique. Le traitement est ensuite diminué progressivement sous surveillance médicale, car la maladie peut nécessiter plusieurs mois, parfois davantage, de prise en charge.

Des médicaments ciblant certains mécanismes inflammatoires, notamment le tocilizumab, peuvent être proposés dans certaines situations afin de réduire le risque de rechute ou de limiter l’exposition prolongée aux corticoïdes. Le suivi médical vise également à surveiller les complications du traitement et les éventuelles atteintes des gros vaisseaux, notamment de l’aorte. La maladie peut évoluer par poussées, ce qui justifie une vigilance particulière lorsque les symptômes réapparaissent pendant la diminution des médicaments.

Un mal de tête isolé ne signifie évidemment pas qu’une personne souffre de maladie de Horton. Mais après 50 ans, l’apparition d’une céphalée nouvelle associée à une douleur des tempes, une sensibilité du cuir chevelu ou une gêne pendant la mastication mérite une évaluation médicale rapide. En cas de baisse soudaine de la vision, la situation constitue une urgence absolue. La maladie de Horton rappelle qu’un symptôme aussi courant qu’un mal de tête peut parfois révéler une inflammation vasculaire dont les conséquences deviennent irréversibles si le traitement tarde.