L'hydrocéphalie à pression normale, affectant principalement les personnes âgées, se manifeste par des troubles de la marche, des problèmes urinaires et des difficultés cognitives. Bien qu’elle soit souvent confondue avec Alzheimer ou Parkinson, un diagnostic précoce et un traitement chirurgical peuvent améliorer significativement les symptômes et l'autonomie des patients.

Difficultés à marcher, troubles de la mémoire ou envies urgentes d’uriner : ces symptômes peuvent parfois révéler une hydrocéphalie à pression normale. Cette affection neurologique touche principalement les personnes âgées et peut être confondue avec certaines maladies neurodégénératives. Pourtant, contrairement à de nombreuses causes de déclin cognitif, elle peut parfois bénéficier d’un traitement chirurgical améliorant significativement les symptômes.

L’hydrocéphalie à pression normale est une affection caractérisée par une augmentation anormale du volume de liquide céphalorachidien dans les ventricules cérébraux, les cavités situées à l’intérieur du cerveau. Ce liquide joue normalement un rôle de protection et circule en permanence avant d’être réabsorbé. Dans cette maladie, son fonctionnement est perturbé, entraînant une dilatation des ventricules qui peut affecter certaines régions cérébrales. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la pression du liquide n’est pas nécessairement constamment normale : elle peut fluctuer, même si les mesures réalisées à certains moments restent dans des valeurs habituelles. La maladie concerne surtout les personnes âgées et son origine reste parfois inconnue.

Une démarche qui devient progressivement inhabituelle

Les troubles de la marche constituent souvent le premier symptôme et l’un des plus caractéristiques. La personne commence à marcher plus lentement, avec des pas courts et une difficulté à décoller les pieds du sol, donnant parfois l’impression qu’ils restent collés au plancher. Des troubles de l’équilibre et des chutes peuvent également apparaître. Cette démarche peut rappeler certains symptômes de la maladie de Parkinson, mais les mécanismes sont différents. Avec l’évolution, des difficultés de concentration, un ralentissement intellectuel ou des troubles de la mémoire peuvent s’installer, ce qui peut conduire à évoquer une maladie d’Alzheimer ou une autre cause de déclin cognitif.

Le troisième groupe de symptômes concerne le contrôle urinaire. Les patients peuvent ressentir des envies pressantes et fréquentes d’uriner, parfois accompagnées d’une incontinence. L’association des troubles de la marche, des difficultés cognitives et des troubles urinaires constitue la triade classique de l’hydrocéphalie à pression normale, mais les trois manifestations ne sont pas systématiquement présentes au début. Le diagnostic repose sur l’examen neurologique et sur une imagerie cérébrale, notamment une IRM, permettant de rechercher une dilatation caractéristique des ventricules. Une ponction lombaire avec retrait d’une quantité contrôlée de liquide peut également être réalisée afin d’évaluer une éventuelle amélioration de la marche et d’orienter la décision thérapeutique.

Une intervention chirurgicale peut améliorer les symptômes

Lorsque le diagnostic est suffisamment probable et que le patient présente un profil favorable, une intervention chirurgicale peut être proposée. Elle consiste généralement à mettre en place une dérivation ventriculo-péritonéale, un dispositif permettant d’évacuer une partie du liquide céphalorachidien depuis les ventricules cérébraux vers la cavité abdominale. Le système comporte une valve destinée à réguler le drainage du liquide. L’objectif est de diminuer les conséquences de la dilatation ventriculaire sur le fonctionnement cérébral et d’améliorer les symptômes, particulièrement les troubles de la marche.

Les résultats varient selon les patients. Les troubles de la marche sont généralement ceux qui répondent le mieux à la dérivation, tandis que les difficultés cognitives et urinaires peuvent s’améliorer de manière plus variable. L’intervention comporte également des risques, notamment infectieux, hémorragiques ou liés à un drainage excessif ou insuffisant du liquide. C’est pourquoi la décision repose sur une évaluation spécialisée, prenant en compte l’âge, les autres maladies présentes et la probabilité de bénéfice. Un suivi régulier reste nécessaire après l’opération pour vérifier le fonctionnement du dispositif et adapter les réglages lorsque cela est possible.

L’hydrocéphalie à pression normale rappelle que tous les troubles de la mémoire et de la marche chez une personne âgée ne correspondent pas nécessairement à une maladie neurodégénérative incurable. Une démarche qui se modifie progressivement, particulièrement lorsqu’elle s’accompagne de troubles urinaires et cognitifs, mérite une évaluation neurologique. Identifier cette affection peut permettre de proposer un traitement susceptible d’améliorer l’autonomie, même si la récupération n’est jamais garantie. L’enjeu est surtout de ne pas attribuer automatiquement au vieillissement des symptômes qui peuvent relever d’une maladie spécifique et parfois traitable.